【聖誕節】網民發起平安夜示威　天主教教堂近半提早舉行子夜彌撒

反修例示威衝突持續逾半年今仍未平息，有網民原計劃發起平安夜晚在九龍集會遊行。天主教教堂過往會於平安夜（24日）午夜12時進行子夜彌撒，惟全港86間天主教堂中，只有47間維持不變，即近半均提早舉行，主要在傍晚6時或晚上8時進行子夜彌撒。最早為位於銅鑼灣的基督君王小堂，提早至傍晚6時舉行；過往在傍晚6時進行的明愛醫院聖嘉祿小堂子夜彌撒，也推前在下午4時進行。 提前在晚上8時舉行的為聖母無原罪主教座堂，其堂區主任司鐸陳志明解釋與近月的反修例社會運動有關，為教友安全起見，故提早舉行彌撒。 另外，參考警務處網站，平安夜當日有3個已批出的報佳音公眾遊行，地點介乎九龍灣、葵涌和大埔，最早一個遊行由7時便會開始，全部於晚上10時前便完結。

位於中環堅道的聖母無原罪主教座堂提早舉行子夜彌撒。（資料圖片）

47間教堂保留午夜進行子夜彌撒 一間下午4時進行

雖然聖誕節將到，但社會衝突未有平息迹像。除了已有市民向警方入紙，申請舉辦尖沙嘴區「霜夜倒數大遊行」外，亦有網民於十區大型商場發起「願平安歸香港」行動。平安夜遊行發起人今晚表示，基於安全理由決定取消遊行。



根據傳統，天主教教堂一向會於平安夜午夜12時進行子夜彌撒。惟因應社會情況，今年86間天主教堂中，只有47間保留於12時進行子夜彌撒。有不少教堂皆提早子夜彌撒的時間，當中包括中環堅道的聖母無原罪主教座堂、灣仔跑馬地的聖瑪加利大堂、北角的聖猶達堂等，大多提早至晚上8時至10時不等，而銅鑼灣的基督君王小堂等更將彌撒時段提前至傍晚6時。



另外，有教堂即使慣於下午舉辦子夜彌撒，今年亦比以往提前舉行。位於深水埗的明愛醫院聖嘉祿小堂往年於下午6時舉行彌撒，惟今年卻提早至下午4時，是縱觀所有教堂中，最早舉行子夜彌撒。

部分提早舉行子夜彌撒教堂 聖猶達堂 提早至晚上10時進行 聖瑪加利大堂 提早至晚上8時進行 聖母無原罪主教座堂 提早至晚上8時進行 基督君王小堂 提早至傍晚6時進行 明愛醫院聖嘉祿小堂 提早至下午4時進行

聖母無原罪主教座堂的子夜彌撒提早至晚上8時進行。（網站圖片）

聖母無原罪主教座堂堂區主任司鐸陳志明早前接受《香港電台》訪問時解釋，大部分的教堂的會提早進行子夜彌撒，有部分則維持於子夜舉行。他說，與近期社會運動有關，為教友安全起見，故提早彌撒。

他又指有三分一信眾由新界過來參加，擔心當晚交通會受到影響，為顧及他們安全，故提早舉行彌撒。

堂區主任司鐸陳志明解釋，為教友安全起見，因此提早彌撒。（資料圖片）

另外，警務處「不反對通知書」網站顯示，平安夜當日有三個已批出的公眾遊行，全部皆是報佳音，分別由由基督教宣道會新興堂、基督教聖約教會麗晶堂、基石浸信會舉辦，地點介乎九龍灣、葵涌和大埔，而最早由7時便會開始，全部於晚上10時前便完結。