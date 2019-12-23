【逃犯條例】警員稱示威者為曱甴　警民關係主任：曱甴富有生命力

反修例示威引發連場警民衝突，警方與示威者的對立情緒越趨尖銳，包括有警員稱呼示威者為「曱甴」、有示威者指罵警員為「黑警」。警民關係主任譚汝禧近日接受港台節目《鏗鏘集》訪問時指，外界毋須過分演繹「曱甴」一詞，認為可以從「正面角度」看，「曱甴」很有生命力。譚又稱，相信同事的專業，指警員不對他人懷有敵意。

+ 3 + 2

指警隊情緒很失望、很沮喪

《鏗鏘集》上周五（20日）發布新一期節目的預告片，訪問對象包括警民關係主任譚汝禧及一名化名為「阿欣」的警員。在節目中，譚汝禧表示對同事很信任，認為他們踐行了警隊宣言中「不對他人懷敵（惡）意」，但承認警隊整體的情緒很失望、很沮喪。對於有警員稱呼示威者為「曱甴」，譚認為大家不應該過分演繹，「可能是好差的比喻」，但若正面看「曱甴富有生命力。」

另一名接受訪問的匿名警員阿欣則表示，警隊的行為是否過分、失控，「其實大家都知道。」但認為責任未必只落在失控的警員身上，同事及上司都有責任。

警民關係主任譚汝禧近日接受港台節目《鏗鏘集》訪問時指外界毋須過分演繹，亦可以從正面角度看，「曱甴」是很有生命力。（港台截圖）

郭嘉銓：標籤任何人「都係唔理想嘅」

警察公共關係科總警司郭嘉銓在警方例行記者會上表示，未有詳細看過相關節目，惟他認為不論用什麼外號，又或詞語標籤任何人「都係唔理想嘅」。他續言警察與示威者經過過去6個月的「磨擦」，都會有不同情緒，警方都會建議前線警員作出情緒管理。

郭嘉銓希望在普世歡騰的聖誕佳節中，大家都能有多一份尊重，多一份禮貌，期望往後日子，警民關係隨着「比較暴力的事件」減少，得以緩和，警方可以做更多警民關係的工作。