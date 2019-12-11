【逃犯條例】德信中學老師粗言罵學生「曱甴」　校方：會紀律研訊

反修例風波以來，教育局接獲逾百宗涉及教師專業操守的個案。而網上今日（11日）流傳一條錄音，指一名在直資男校德信中學任教的老師，疑不滿學生表現，以粗言侮鬧學生，更以「曱甴」稱呼學生及示威者。 德信中學承認，涉事老師在處理班內的學生違規行為時，運用了不恰當例子及不當言詞，透露該老師已即時在課堂內向全體同學表示歉意，校方強調不認同該老師的言詞及例子，將就事件作出紀律研訊，並將結果呈交法團校董會。 教育局指已向相關學校了解，將按既定機制跟進處理。

德信中學表示，經校方深入調查後，認為涉事老師曾利用不恰當例子及不當言詞來處理學生違規行為。（德信中學提供）

德信中學是直資男校，今年3月曾流出疑似欺凌片段，校方當時強調一向重視品德教育及學校紀律，不會容忍任何欺凌行為發生。但今日（11日）facebook「啱Channel」專頁，公開一條聲稱是德信中學學生偷錄的錄音，指一名在德信中學任教的男老師，疑不滿學生表現，以粗言侮鬧學生，更以「曱甴」稱呼學生及示威者。

錄音中該名老師疑不滿學生生物科表現，更將該名學生與示威者投擲汽油彈未能擲中目標來類比：「扔咗五個月嘅汽油彈都係唔中，同你讀咗五個月Bio都係唔聽書......」

德信中學校長羅春平以書面聲明回覆《香港01》查詢，承認曾發生有關事件，形容該老師處理班內學生違規行為時，曾運用不恰當例子及不當言詞，透露涉事老師已即時在課堂內向全體同學表示歉意。

校方：不認同該老師處事手法

校方強調，不認同該老師對當時違規事件之處理手法、使用的言詞或所用例子，校方已要求該老師停止使用任何不恰當言詞，以及不應就社會敏感事件作個人評論。而校方會就事件作紀律研訊，並向法團校董會呈交結果。

直資男校德信中學有教師以粗言侮鬧學生。（Google Map截圖）

校方透露，早前校內教師會議中，已就如何處理社會敏感議題向全體老師發出指引，要求老師在政治或極具爭議的社會議題上，持平客觀，合法、 合情及合理地以多方面資訊，多角度與學生進行理性討論及分析。校方再次提醒老師必須保持良好個人品德及遵從嚴格教育操守，強調若發現及證實老師有不當行為，校方會遵循既定人事管理及專業操守程序嚴肅處理。

對於社會上的政治或極具爭議的議題，校方向來要求老師必須以專業角度考慮有關議題是否符合學生程度及課程要求，並以持平和客觀為原則，在合法、 合情、合理的準則下，採用多方面資訊，從不同角度分析事件，讓學生通過理性討論認識社會上的不同議題，培養學生理性和客觀的思考能力，以表達個人的立場及看法。 德信中學就如何處理社會敏感議題向全體老師發出的指引內容

而教育局發言人則表示，已就事件向相關學校了解，並即時按既定機制跟進處理，將繼續與學校保持聯絡，提供意見及支援，作適切跟進。

教育局重申，非常重視教師的專業操守，提醒教師的言論和行為須符合專業操守和社會期望，應透過言傳身教為學生樹立良好榜樣，並以合理方式表達意見，強調若教師被證實有失德行為，教育局會檢視有關教師的專業操守，採取適當跟進行動。