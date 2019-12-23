【12.23．直播】網民中環舉行聲援星火基金集會 、音樂人罷工集會

稱支援示威者的「星火同盟基金」成員日前被警方以「洗黑錢」罪名拘捕，脹戶7,000萬元被凍結。今（23日）有網民發起名為「星火不息 燃點國際」的聲援集會，晚上7時於中環愛丁堡廣場舉行，主辦方包括專學界國際事務代表團發言人張崑陽、候任中西區區議員梁晃維、民間集會團隊。 另外，反修例風波持續，香港音樂人工會由今日起，發動一連五日的罷工行動。工會晚上7時於中環遮打花園，舉辦「音樂人罷工集會」。 以上兩個集會皆已獲發不反對通知書。《香港01》將進行現場直播。

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【19:40】人稱「霸氣哥」的曾建峰表示，音樂才是令大家真正「connect」，強調音樂本來就是抗爭一部分。同時又指，雖然近年有人批評在運動期間播放音樂就是「大愛、包容甚至是左X」，惟他認為音樂能夠反映鬥爭及犧牲，否則就不會有國歌出現，稱會將音樂精神延續至勝利為止。

有六名警員於遮打道巴士站對出搜索，未知是遺失甚麼。（陳晶琦攝） 【19:54】有六名警員於遮打道巴士站對出搜索，並稱「唔見咗由佢」，未知是遺失甚麼。

【19:39】 民間集會團隊發言人劉穎匡回應昨日警方愛丁堡廣場集會期間擎實彈槍事件，他批評防暴警察「以真槍實彈指向市民，維護一支無生命嘅國旗」。

警方今日就昨日情況作出回應。

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香港獨立音樂人Arnold於台上分享表示，最近一次籌劃音樂會遇到打壓。（陳晶琦攝） 【19:37】香港獨立音樂人Arnold於台上分享表示，最近一次籌劃音樂會遇到打壓。他指，當時音樂會的主題是總結今年發生的事，選曲可選擇年度之曲。而其中一隊表演嘉賓希望彈奏《願榮光歸香港》 ，惟事前竟有警車及防暴警察徘徊，主辦單位更擔心在場市民會因歌曲演奏時出現起哄場面，最終取消該隊演出。 Arnold指，對此事感到非常無力，形容這類型的自我審查猶如「白色恐怖」。

Doris表示，希望憑《我們都是這樣走過的》勉勵港人要繼續一起前行。（陳晶琦攝） 【19:17】《我們都是這樣走過的》的作詞人Doris在音樂人罷工集會表示，於反修例運動早期經已編寫此曲歌詞。她指，過去半年的路一起走過及面對，希望憑此曲能勉勵港人要繼續一起前行。

【19:13】聲援星火基金集會發起人張崑陽表示，政府意圖凍結星火同盟的支援資金，他反問「支援被捕人士何罪之有」。

【19:19】遮打花園附近的防暴警察設立防線戒備，並搜查現場人士收集物資的街站。

網民於中環發起音樂人罷工集會。（陳晶琦攝）

【19:08】音樂人集會正式開始，當播放完歌曲《願榮光歸香港》後，大會宣布默哀一分鐘。

【19:00】 愛丁堡廣場支援「星火」集會開始，現場播起《願榮光歸香港》，並為抗爭者默哀一分鐘。

【18:56 】有10多架警車停泊於遮打道，有數名穿上裝備的防暴警察駐守。

【18:48】音樂人工會由今日（23日）起發起罷工五日，並於晚上7時於遮打花園舉行集會。現場所見，有數十名市民聚集，部分穿上黑衣及戴上口罩。