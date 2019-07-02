九巴APP被批廣告過多影響使用　區議員斥：唔係要賺錢就大晒

自巴士公司逐步擴展巴士到站預報服務，不少人都習慣到車站前，先打開智能手機應用程式，查閱下一班車的到站時間。不過，有區議員指近月收到不少關於九巴手機應用程式廣告量過多，影響使用的投訴，表示將於區議會會議上提出有關問題，要求巴士公司改善。

油尖旺區區議員黃舒明指，九巴手機應用程式廣告量過多，有不少年輕街坊都曾就此作出投訴，認為此情況有礙使用者查找路線：「一開應用程式就有廣告彈出，入內查詢路線，又彈出第二個廣告，而且上下皆有橫幅廣告，不小心就會按入網站。」現時一打開九巴的應用程式，就會有全頁廣告彈出，部分彈出的廣告更不設關閉鍵，需待數秒的廣告片段播完，廣告方告消失，用戶才可繼續使用應用程式。

九巴手機應用程式的頁面被批廣告量過多，油尖旺區區議員黃舒明指不少街坊都就此作出投訴。(九巴手機應用程式截圖)

不止年輕的使用者，手機應用程式中的廣告亦造成長者的困擾。黃舒明指她和團隊近年花了不少時間，在社區中教導長者使用常用的應用程式，惟長者面對九巴應用程式彈出的廣告時，常出現不知如何將其關閉的問題，「很多長者都問，關閉廣告的按鍵在甚麼位置，為何一時在右上角，一時在左上角。」她指，關閉鍵的位置五花八門，有時設於頁面的正中央，令人難以適從，而社區中亦有愈來愈多人反映這個問題。「通常市民使用該應用程式查詢路線，都是在趕急的情況下做，但程式這麼多廣告彈出，真的能便利市民嗎？」

黃舒明認為，市民通常在趕急的情況下，使用該應用程式查詢路線，過多廣告彈出會阻礙市民使用應用程式。(資料圖片)

黃舒明引述九巴給她的書面回覆，指九巴公司解釋手機應用程式為乘客提供巴士路線資訊、預計到站時間、實時客量統計等服務，故在程式中置入多個廣告，是為了應付有關系統的恆常開支及提升服務，以達至收支平衡，惟她不太接受有關說法。「九巴公司有很多機會賺錢，車站和巴士車上已有很多廣告。」她續斥九巴作為一間公共事業機構，有其社會、企業責任需負：「不是一句要賺錢就『大晒』！」

她認為，九巴公司應減少手機應用程式中的廣告量，令版面更方便用家使用：「現在應用程式中也增設了新聞的頁面，九巴也可考慮將廣告集中於該頁，令廣告不會阻礙用家查找路線。」

香港01正就事件向九巴查詢。