記協發聲明譴責警方對記者辱罵推撞、噴胡椒噴劑　無理驅趕阻拍攝

聖誕假期期間，全港多區均有示威衝突。香港記者協會今日（26日）發表聲明指，指防暴警察在清場期間曾多次針對在場採訪記者做出不當行為，包括辱罵、推撞、腳踢、強光照眼、胡亂噴射胡椒噴劑等，甚至無理驅趕記者，阻礙拍攝工作。記協強烈譴責警方連日來打壓新聞工作者，妨礙新聞自由。

記協表示，新聞工作者冒險在衝突現場採訪，是要履行第四權天職，致力將真相公諸於世。政府上月邀請香港記者協會、新聞行政人員協會及香港攝影記者協會會面，曾確認記者採訪的天職及權力應予以肯定，包括不應受任何武力的不當對待。記協促請警方履行承諾，立即停止阻礙記者採訪。

+ 20 + 19 + 18

聲明指，綜合傳媒報道，平安夜（24日）晚上，網民於多區商場發起示威活動，全港衝突連場，不時有警員與記者發生口角。至凌晨時份，大批記者在旺角採訪期間，有警員粗暴對待記者，不斷用盾牌推撞甚至腳踢，又以強光照射記者眼睛及鏡頭。有防暴警更指記者是曱甴，要求立即離開，否則可能涉嫌「非法集結」，其後更向記者方向連開兩發催淚彈。

聲明亦提及昨晚旺角區再有大批警員在朗豪坊外包抄在場人士，有警務人員不斷指罵及要求記者和市民停步接受搜身。一批記者在行人路拍攝時被警察噴射胡椒噴劑，多名記者被推撞倒地。其後，防暴警察驅趕所有在場記者至砵蘭街方向，令他們未能拍攝搜查的情況。另有數十名防暴警察昨晚進入觀塘APM商場，一名記者拍攝期間，有警員以長盾推前，多次指罵記者為「黑記」，更聲稱「你以為真係有第四權？」