【直擊最爆醫院】明愛內科有病房加三成臨時病床　婆婆睡廁所門口

冬季流感高峰尚未來臨，公立醫院需求早已爆到滿瀉，明愛醫院內科病床供不應求的情況最嚴重，病床佔用率拋離整體水平，本月連續13日冠絕全港。 聖誕假期完結，《香港01》記者今日（27日）下午到明愛醫院直擊內科病房，7個內科病房當中，至少4個加床至走廊及近大門位置。有兩個女內科及老人科病房最為擠迫，各加開十多張臨時病床，佔用率逾120%。部分臨時病床面向病房大門，有婆婆更要睡在鄰近洗手間的病床。 記者整理了本月公院數據、圖表以展示明愛內科如何水深火熱。

今年12月，明愛醫院每日均有50至100人次經急症室進入內科病房，即是每日多一間至兩間病房的病人數目要入內科。本月16日更衝破百人關口，達101人次。明愛醫院內科病床佔用率持續高企，整個月鮮有跌穿120%，遠高於整體公院內科病床佔用率。

月中創紀錄 佔用率達139%

明愛醫院連續13日（12月11日至12月23日）成為全港最爆滿的醫院，16日的佔用率高達139%，而15日和23日的佔用率分別亦有136%，可以想像擠逼程度之高。

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《香港01》記者今日下午到明愛醫院直擊內科病房情況，7個內科病房當中，至少4個病房加床至走廊近大門位置及洗手間門口，其中以位於高層的2個病房情況尤為嚴峻。

明愛醫院部分女內科及老人科病房的加床情況。（香港01製圖）

一間病房加14臨時病床 有婆婆距離洗手間門口數步之遙​

明愛其中一個內科高層B病房原有6格病區，每區有8張病床，即有48張病床；現於走廊位置增加14張臨時病床，即共62張，佔用率接近130%。臨時病床分佈在病房內的各個角落，每個病區外也有1至2張；為了不堵塞病區門口，部分臨時病床的床尾幾乎貼著前方病床的床頭，非常擠迫。有3張臨時病床面對病房大門，病人需經常面對醫護人員及病人家屬進出外，距離洗手間門口只有數步之遙。另外，護士站及治療室旁邊亦加開了數張臨時病床，病房裡氣氛「熱鬧」。

高層A病房與高層B病房的格局相似，原本有48張病床，今日加開了12張臨時病床，佔用率為125%。每個病區外均放置了1至2張臨時病床，其中一張正正位於洗手間門口。走廊的末端放置了2張臨時病床，病人的距離近得可以輕易握手；記者直擊期間，該兩名病人正躺在床上，聊得興起。

馬仲儀稱，如政府不按區內人口及長者比例規劃醫院，部分醫院每年的病床佔用率也會居高不下。（資料圖片／陳琬蓉攝）

復康病床供應緊絀 病人無法盡快轉走

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，明愛醫院內科擠迫情況已持續了一段時間。她解釋，明愛位於深水埗區，長者較多，近年區內亦有不少公共屋邨及老人院舍落成，為該院帶來不少新病人。

另外，她又提到聖母醫院原本可為九龍西醫院聯網內的病人提供復康服務，惟近年因聯網重組，聖母醫院被撥至九龍中醫院聯網，無法再減輕明愛醫院復康病床的負擔。由於明愛醫院的復康病床供應緊絀，急症科及內科情況穩定的病人無法盡快轉至復康病房，變相令內科病床轉流減慢。

她強調，政府如不按區內人口及長者比例規劃醫院，部份醫院每年的病床佔用率也會高踞不下。