【2019回顧】年輕港鐵員工：安全受威脅　冀公開CCTV片段還清白

回顧2019年，《逃犯條例》修訂以及隨之而來的連串反修例事件，為香港帶來史無前例的衝擊，影響着每一名香港人。《香港01》於年終訪問不同人物，透過他們的故事，回顧過去一年的社會大事。 3名站在最前線的八、九十後港鐵職員，回顧過去半年港鐵如臨大敵，車站曾被大批市民圍堵、出入口多次被擲汽油彈，他們坦言從未想過人身安全會受如此威脅。 然而，他們理解示威者憤怒的原因，亦希望港鐵能夠公開7.21元朗站、8.31太子站的閉路電視片段，即使不為滿足公眾訴求，亦應該「還同事一個清白、挽回工作嘅尊嚴」。 （2019年回顧人物訪問系列之四）

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示威者在深水埗站出口堆放雜物，並點火燃燒。（余俊亮攝）

憶車站遭縱火 仍心有餘悸

反修例風波持續逾半年，港鐵車站設施受嚴重破壞，多個車站出入口曾遭縱火。港鐵高級車站管理主任張仲儀憶述工作期間受襲情況，至今仍心有餘悸，「10月初，有8個出入口嘅深水埗站，7個出口同一日被掟汽油彈，當時站入面仲有好多職員，站員、維修同事、清潔姐姐一齊被困車站，無逃生路線只能夠匿埋等人救熄啲火，好驚。」

站務主任葉彩儀日常在站內負責解答乘客疑難，原本已對投訴見慣不怪。惟她表示，港鐵近半年不時提早關站、封站，她憶述一次被乘客怒斥，沒齒難忘，她引述對方說：「本身都好支持你吔，但你哋提供唔到服務，港鐵俾人打爛都好應該」。

港鐵高級車站管理主任張仲儀憶述工作期間受襲情況，至今仍心有餘悸。（黃寶瑩攝）

不遷怒示威者：佢哋對公司失望 唔係無原因

過去半年，他們各自在崗位上受到不同程度的影響，惟言談間卻未有遷怒示威者。東鐵線車長陳凱暉解釋說：「我哋明白市民對公司失望、睇返成件事唔係無原因。」

他們這樣分析：「6月初港鐵的確做好本份，為公眾提供運輸服務，雖然有大型公眾活動，要疏導人流難免出現飛站安排，但示威者當時都無刻意破壞。」惟轉捩點由8月22日開始，《人民日報》點名批評港鐵「縱容暴行」、8月24日觀塘遊行舉行前夕，港鐵宣布暫停觀塘線七個車站的列車運作，自此港鐵被形容淪為「政治工具」。8月31日警方進入太子站圍捕示威者，事件亦升溫至一發不可收拾的地步。

東鐵線車長陳凱暉解釋，「我哋明白市民對公司失望、睇返成件事唔係無原因。」（黃寶瑩攝）

市民對港鐵積怨大爆發

作為港鐵一員，他們亦難以認同公司取態。張仲儀說：「點解示威者破壞車站設施，你就譴責，警方喺站內放催淚彈，影響同事、乘客你又唔譴責？」葉彩儀再直指，「港鐵成日強調鐵路範圍有鐵路警區，但點解7月21日又無警察？」

陳凱暉指，港鐵根本不能置身事外，又認為在7.21及8.31事件，「港鐵連乘客安全都顧唔到。」葉彩儀補充，過去半年港鐵設施被大肆破壞，除因社會運動，市民將港鐵多年存在的問題，包括每年加價、壞車及信號系統故障等，積壓已久的怨氣一次性爆發。她又說，身邊的朋友一度勸喻「你有良心就辭職」，惟她希望能在體制內盡一分力改變現況。

站務主任葉彩儀憶述一次被乘客怒斥，令她難忘，她引述對方說：「本身都好支持你吔，但你哋提供唔到服務，港鐵俾人打爛都好應該」。（黃寶瑩攝）

↓↓反修例風波持續逾半年↓↓

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不信太子站內有人死亡：有人死唔會唔出聲​

外間不斷謠傳8.31太子站事件，有人於站內死亡，對於示威者要求港鐵公開7.21、8.31事件閉路電視片段，陳凱暉堅信港鐵職員存公義、良知，坦言「有人死唔會唔出聲。」但認為港鐵管理層倘能踏出一小步，回應市民訴求，公開相關片段，不但能釋除公眾疑慮，「亦可以還同事一個清白、挽回工作時的尊嚴。」

作為示威者稱呼成「黨鐵」最前線的職員，過往半年受到示威者多次攻擊，人身安全一度受威脅，他們輪流說：「示威者喺東鐵線露天段掟雜物，其實會危害乘客安全；有次掟鐵枝插中左車長室，好彩個次無人受傷；車站多次被人縱火，先係燒雜物然後掟汽油彈，其實我哋喺車站走唔到，我真係唔認同縱火，真係好危險。」惟他們互相對望後仍說出一句：「無論係點我哋都明白，不分化、不割席！」更笑言，「港鐵前線職員其實好黃架！好似件制服咁黃！」記者欲追問，希望他們舉出實際例子，他們卻不願透露稱，「只能靜靜地做、默默咁做」。