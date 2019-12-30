【逃犯條例】警回顧片段指拘逾6000人　鄧炳強：會盡一切辦法拉你

警隊今日（30日）在其Facebook專頁發布今年「香港警隊止暴制亂回顧」片段，當中不乏過去7個月林林總總的反修例運動片段。警隊「一哥」鄧炳強於片段中表示，對過去6個月發生的事感到「感嘆」。 警方亦在片段中公布最新數字，截至本月27日，共拘捕6,494人，當中2,591人為學生，同時有1,406人涉及暴動罪，整體控告人數多達1,023人。

警務處處長鄧炳強接受警防訪問表示，對過去6個月發生的事感到「感嘆」。（警隊Facebook截圖）

片段指過去7個月，香港警隊一直緊守崗位，處理一連串社會暴力衝突事件，直言「全港每一個角落，有暴亂，警察都要趕去執法」。警務處處長鄧炳強在片段中指出，對過去6個月發生的事感到「感嘆」。他指在半年前，香港市民是可以「好安全、好安心咁，喺佢哋喜歡嘅咖啡店飲咖啡」，但半年來，有人為自己想達到的目的，煽動年輕人使用暴力，對他們不喜歡的餐廳施以襲擊。

鄧：市民已對暴力感厭惡

鄧炳強續言，許多支持犯法的人，「係好希望削弱警方嘅執法能力」，包括會使用假新聞或假消息，煽動社會仇恨情緒，「分化警方和市民，甚至係警隊內部」。他認為香港市民在過去半年，對暴力活動感厭惡，直言「你哋係唔會得到社會嘅支持，我哋警隊會盡一切辦法拉你嘅。」鄧炳強亦在片末向前線警員致謝，又謂警隊並不孤獨，有許多市民及機構支持警隊，希望大家共同努力，面對挑戰。

根據警方公布數字顯示，由6月至12月27日，共拘捕6,494人。（警隊Facebook截圖）

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根據警方公布數字顯示，由6月至12月27日，共拘捕6,494人，當中11到25歲達4,368人，26至35歲則有1,765人，46歲以上則有361人。被捕人士當中，1,406人涉及暴動罪、3,070人涉非法集結，整體控告人數多達1,023人，有2,591人為學生。警方指在暑假期間，學生佔總被捕人數25%，開學後則大幅上升至40%。

警方續指反修例運動中，共有85個港鐵車站及62個輕鐵車站受到破壞；約740組交通燈、1,248間店舖、5.2萬米欄杆總長度，以及逾2萬個路磚受到破壞。另外，有超過1200名市民受傷，當中包括一名市民頭部遭掟磚而死亡，亦有市民遭示威者淋易燃液體燒傷。至今共3,140名警員及其家屬遭起底，534名警務人員在執勤時受傷，包括有警員遭弓箭射中等。