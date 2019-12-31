兩官校教師涉網上失言被調往教育局工作　局方為有權炒校長解畫

反修例示威衝突持續，教育界未能獨善其身。教育局局長楊潤雄接受內地媒體訪問時透露，有兩名官立學校教師涉在網絡發表不當言論，已被調離教席。他同時又警告若學校不配合對教師進行調查，當局最嚴重可引用法例炒校長。這番言論引起軒然大波，教協轟楊製造白色恐怖。 教育局在周一（30日）深夜回應說，教師的言行對學生影响深遠，學校作為教師的僱主，有責任跟進各個問題教師個案，保障學生福祉及維護教師專業，《教育條例》第56條賦權教育局，指示學校法團校董會調查校長有否失職。發言人表示，在過去5年，並無引用上述條例撤回校長的批准。

教育局局長楊潤雄日前接受內地媒體《上觀新聞》專訪。（網頁截圖）

官校及津校各有一名教師被停職

楊潤雄在接受內地媒體《上觀新聞》專訪時，提及該兩名被調職的官校教師，涉及在網絡發表不當言論，但未有詳解釋二人有何不當。據了解，二人未有因此被解僱，只是被調到教育局工作，無法再在學校教導學生。官校教師為公務員，因此教育局可以以僱主身份，調動他們的工作崗位。

在這種反修例風波中，除了被捕的六千多人中有四成為學生外，據楊潤雄本月中旬披露，有80位教師及教學助理被捕，有兩位教師已被停職，其中一人是官校教師，另外一為津校教師。而截至11月底，教育局一共收到123宗與教師有關的專業操守投訴，大部份涉及散播仇恨言論、挑釁行為及發布不適合教材，當中74宗已大致完成調查，局方已就13宗完成處分，包括發出5封譴責信、1封警告信、7封勸喻信；尚有31宗屬可能成立投訴，正待教師回覆或正考慮教師回應。

教育局重申，教師的言行對學生影响深遠，因應個別教師涉及失德或違法行為，局方有責任嚴肅跟進有關個案，以保障學生安全，這亦是社會人士及家長的期望，因此學校作為教師僱主，有責任跟進其教師的個案，保障學生的福祉及維護教師的專業。

局方表示，若教師失德或違法個案獲確立，會嚴肅跟進，包括向有關教師發出譴責信、警告信、勸喻信等，警告他們若有再犯，會考慮取消其註冊；情況嚴重者，會根據《教育條例》第47條考慮即時取消其教師註冊。

楊潤雄表明教育局有權撤回校長的批准，在教育界引起爭論。（資料圖片）

教育局：近五年無引用炒校長條例

對於楊潤雄表明教育局有權撤回校長的批准，發言人表示，根據《教育條例》第56條，常任秘書長可以撤回其對校長的批准，例如有關校長無令人滿意地執行校長的職責。局方會因應情況立案審視，要求法團校董會進行調查，邀請當事人提出書面陳述和回應，再綜合所得資料，如確認問題情節嚴重者，常任秘書長可根據《教育條例》撤回校長的批准。當事人若對局方的決定有異議，都可以根據《教育條例》第61條向上訴委員會提出上訴。

教育局稱，一直審慎履行責任及法例賦予的權力，在過去5年，並無引用上述條例撤回校長的批准。