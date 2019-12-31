【工展會閉幕日】商戶減價促銷　師奶半小時掃十袋平價湯包罐頭

第54屆工展會今晚（31日）6時結束，不少商戶「劈價」促銷，叫賣聲不斷。雖然中午時分曾短暫落雨，但市民熱情不減，工展會一度「傘陣」、「車仔陣」，把握「掃平貨」的最後機會入場。不少海味、湯包類產品都大減價，平日100元3罐的鮑魚，現時可有5罐。市民李小姐入場半小時，已經花費500元購入近10包湯包、罐頭等食材，「就當行街市咁行」。 另外，今日上午11時開場前，特首林鄭月娥曾在工展會露面，大會保安透露她逗留約15分鐘，曾慰問多位商戶。

工展會踏入最後一日，不少商戶紛紛貼出「慘慘慘大清貨」、「劈價」、「清貨價」等告示吸睛。（袁澍攝）

工展會踏入最後一日，不少商戶紛紛貼出「慘慘慘大清貨」、「劈價」、「清貨價」等告示吸睛，不少商品也「售罄」，賣海味、湯包的商戶也推出工展會終極價，比如平日100元3罐的紅燒鮑魚，現時同樣價格可以買入5罐；150元5包的湯包，加60元便可再加購3包，500克一包的紅棗、花生都盛惠10元。

市民李小姐入工展會大約半小時，便不知不覺花費了500元。（袁澍攝）

+ 3 + 2

家住附近的李小姐表示今日下午2時還需要返工，故而早上過來工展會，不到半小時已經購入近10包湯包及多罐罐頭類食品，細算一番已不知不覺花了500元，裝滿了2個大購物袋。她表示還會繼續逛一逛，沒有既定目標，「就當行街市咁行。」

市民劉小姐（右）和家姐（左），她們被海味舖的特價吸引。（袁澍攝）

市民冬日美食節留力 今日掃平貨

有海味店的門口今日一度大排長龍，店家不得不推出每人限購2包的政策。劉小姐和姐姐今日11時左右就進入工展會購物，「咩啱買就買咩」。劉小姐坦言自己今年是第一次來逛工展會，大呼100元5個鮑魚罐頭「好抵！」劉小姐的姐姐則是工展會常客，她表示早幾日到過冬日美食節，想為農曆新年囤貨，但價格較工展會較高最終「留力」未大手入貨，故今日趁工展會最後一日特別過來購物。

林太帶著孫子一起逛工展會，購置了約200元的零食。（袁澍攝）

除了以上較為「進取」的市民，亦有一些相對隨心的客人。林太帶著明日即將復課的孫子一早便進入工展會，花費了200元買兒童喜歡吃的零食、蜜餞，其後便坐下休息，然後孫子品嚐一些剛剛購入的糖果。她表示預計到很多人認為最後一日可以「執平嘢」，但她認為工展會商品的價格「未必平過出面」，會待人少一些時，再和孫子一起逛一逛。