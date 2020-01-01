【元旦遊行】美心旗下食肆再遭毀　Starbucks被火燒玻璃碎裂

民陣今（1日）舉行元旦日大遊行，惟至傍晚時分被警方要求「腰斬」。入夜後，港島區多處爆發衝突，近期屢被針對的美心集團食肆再次遭破壞。有黑衣人到位於天后的Starbucks縱火，擊碎大門玻璃，玻璃碎片、貨品散落一地。另外，位於銅鑼灣的優品360鐵閘亦被塗鴉。

美心集團旗下特許經營咖啡店Starbucks被人縱火。（羅國輝攝）

民陣今發起主題為「毋忘承諾、並肩同行」的元旦遊行，下午近3時於維園中央草坪出發，終站為遮打道行人專用區，已獲警方發出不反對通知書。然而，因應灣仔曾發生衝突，警方於下午5時半通知民陣，要求在下午6時15分前疏散所有市民，大部分在維園草地等候出發的市民隨即四散。

入夜後，港島多處爆發衝突，警方多次施放催淚彈驅散人群。有黑衣人到位於天后站對出英皇道、美心旗下的Starbucks縱火，擊碎落地玻璃，玻璃碎片、貨架上的貨品、雜物散落一地；桌子及椅子被取走，有人自發以掃帚清理。現場一度火光熊熊，其後留有燒焦味。店舖外牆亦被噴上「黑店後果」、「煲底見」、「黑心美心」等字樣，及被貼上數張宣傳單張。

而銅鑼灣道分店的Starbucks，店舖所有玻璃都被打破，玻璃碎落一地。

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另外，被指與「福建幫」有關的優品360亦成針對目標，位於銅鑼灣的分店被破壞，原本圍封的黑色木板被拆卸，鐵閘被塗鴉。至於電氣道附近，由美心集團旗下經營的Starbucks、東海堂及美心西餅則未有遭受破壞，但大部分店舖均以木板圍封，僅元氣壽司維持正常營業。而該處的匯豐分行及理財中心亦未有如其他分行一樣，遭受破壞。