【沙中線】禮頓委聘專家：加固工程或損害鋼筋　螺絲帽扭6圈安全

沙中線聆訊今日（2日）下午續訊，由禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward作供。他認為，如將垂直鋼筋加固在紅磡站東西走廊月台層板連續牆，過程有大風險（significant danger）損害原本的鋼筋。他表示，並不建議加固工程，即使加裝鋼筋，也只會增加2.2%的橫向抗剪力（Shear Strength）。 Southward又認為，鋼筋只需扭入螺絲帽絞牙6圈已是可接受（acceptable）的情況，不會影響安全結構，而扭入7圈則是足夠適當（adequate）。

由禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward。（資料圖片／盧翊銘攝）

今早聆訊曾透露，委員會委聘的獨立結構工程專家Don Mcquillan及Nick Southward均認為，紅磡站的結構安全，如採取加固補救措施，反而可能會影響結構原因。

鑿開石屎或會損害鋼筋

Southward下午正式作供。他表示，加固工程需先鑿開石屎並鑽孔，由於事前未能探測鋼筋分布，過程中有大風險﹙significant danger﹚損害底下的鋼筋。他又稱，加固工程加裝的25毫米直徑鋼筋，只能提升2.2%的橫向抗剪力，為免損害原有鋼筋，並不建議加固。

沙中線聆訊今日續訊。（資料圖片／盧翊銘攝）

根據螺絲帽生產商人和科技訂下的標準，鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，最多外露2個絞牙。不過Southward認為，只需扭入28毫米，即6圈絞牙已有足夠強度，情況acceptable（可接受），而扭入7圈就更足夠適當（adequate）。他強調，本身訂下的標準較為嚴格，故即使扭入6圈也不代表不安全。

對於鋼筋是否需末端對接，Southward在庭上展示圖片指，即使扭入政府標準的37毫米，或螺絲帽生產商的40毫米，都依然無法末端對接，鋼筋之間仍有空隙。他又認為，工程結構主要為混凝土，其本質會隨時間而變得更堅固，灌注後的第1天會較弱，28日後則強得多。