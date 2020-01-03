精神科醫學院助80人　7歲求助者為警員家屬　記者抑鬱分高一倍

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

香港精神科醫學院推出為期六個月的「Care4ALL香港精神 - 同舟共行」志願診症服務計劃，由去年8月至今推出的五個月收到192個求助。計劃共協助80人，年紀介乎7至73歲，平均年齡為33歲。其中49%有焦慮症症狀、40%有抑壓症狀及11%有創傷後遺症。

最細的7歲個案為警員的家屬，診斷他出現創傷後遺症症狀。另醫學院的調查也發現，記者、物業管理員、學生的特別群組，抑鬱焦慮分數近30%，較常人的14%高一倍。香港精神科醫學院院長吳文建說：「精神健康問題同其他身體問題一樣重要」，若出現失眠、閃回的情況便應盡快求助。

最細的7歲個案為警員的家屬，診斷他出現創傷後遺症症狀。另醫學院的調查也發現，記者、物業管理員、學生的特別群組，抑鬱焦慮分數近30%，較常人的14%高一倍。香港精神科醫學院院長吳文建說：「精神健康問題同其他身體問題一樣重要」，若出現失眠、閃回的情況便應盡快求助。

香港精神科醫學院推出為期六個月的「Care4ALL香港精神 - 同舟共行」志願診症服務計劃，由8月至今推出的五個月收到192個求助。　（麥凱茵攝）

「Care4ALL香港精神 - 同舟共行」志願診症服務計劃共協助80人，年紀介乎7至73歲，平均年齡為33歲。其中49%有焦慮症症狀、40%有抑壓症狀及11%有創傷後遺症。　（麥凱茵攝）

陳肇始指社會事件影響精神健康　醫管局精神專線每月增逾千個案　
【逃犯條例】青協6月起收逾650宗情緒求助　學生及家長同感困惑
【心理健康】中大教授抱恙仍心繫社會　以貼地方式說情緒心理問題
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。