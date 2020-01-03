精神科醫學院助80人　7歲求助者為警員家屬　記者抑鬱分高一倍

香港精神科醫學院推出為期六個月的「Care4ALL香港精神 - 同舟共行」志願診症服務計劃，由去年8月至今推出的五個月收到192個求助。計劃共協助80人，年紀介乎7至73歲，平均年齡為33歲。其中49%有焦慮症症狀、40%有抑壓症狀及11%有創傷後遺症。

最細的7歲個案為警員的家屬，診斷他出現創傷後遺症症狀。另醫學院的調查也發現，記者、物業管理員、學生的特別群組，抑鬱焦慮分數近30%，較常人的14%高一倍。香港精神科醫學院院長吳文建說：「精神健康問題同其他身體問題一樣重要」，若出現失眠、閃回的情況便應盡快求助。