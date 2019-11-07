【逃犯條例】青協6月起收逾650宗情緒求助　學生及家長同感困惑

連月來因修訂《逃犯條例》引起社會運動及警民衝突，香港青年協會指，「關心一線2777 8899」去年9月至今年8月期間，分別收到20,430宗與情緒相關的求助個案，較之前年度去年上升4,000多宗，升幅達25%。 當中對前途感到擔憂及孤獨感的個案有明顯上升，由6月至10月收到有關的因社會事件的情緒求助個案則有650多宗。青協曾接觸的個案當中，有年輕人及以往較少因社會問題而求助的家長，部分亦為有警員子女及持不同政見的子女及家長，其中因信任問題而不願分享感受的個案有所上升。 青協學校社會工作組單位主任許珍珍表示，的確不少學生對成年人出現更嚴重的信任問題，所以為提供協助的難度有所提升，此外，不少應屆DSE學生同事要兼顧公開試壓力，出現情緒狀況，部份人亦因為自己要兼顧考試擔心忽略社會運動參與有所悔疚，要提供情緒舒緩協助。

反修例風波至今持續多月。（資料圖片）

10多宗涉及警員子女查詢及輔導

青協「關心一線2777 8899」所接獲的20,430宗與情緒相關的求助個案中，較去年上升4,000多宗，當中有以與校園生活相關的求助個案；而今年新設的社會事件引伸情緒問題，亦佔一定數量。

在今年6月中至10月底，青協共處理650多宗涉及社會事件的情緒協助個案。關心一線單位主任吳錦娟指，這類個案於10月開始減少，現時每日仍有少量致電求助個案。她亦指出，當中的個案有10多宗涉及警員子女的查詢及輔導個案。

吳表示，有一名跟父親生活的初中學生致電求助時表示，因同學早知道其父親警察身份，由9月開學後，感受到同學的目光有異，雖未受冷言冷語看待，但感到不快樂，開始逃避同學的目光；此外，由於父親工作忙碌，難有時間溝通，故未他有向外抒發，逐漸不願回校上課，壓力甚大，社工從而開解其看法。她表示，亦有部份較「收埋」自己的同學，對社會議題不太熱衷，但由於身邊的同學熱烈討論，感到格格不入而影響情緒。

青協「關心一線2777 8899」於2018年9月至2019年8月期間，分別處理20,430宗與情緒相關的求助個案。（梁煥敏攝）

家長求助：不明子女想法 難以溝通

此外，電話熱線的個案當中，有家長因社會事件致電求助，表示不明白子女或年輕人的想法，難以溝通，社工以經驗分享，從而開解他們的看法，並希望雙方能夠平心靜氣聽從看法，了解背景。青年協會業務總監徐小曼強調，不必要將自己的看法套用別人身上，亦為認清自己，互相學習成長的機會。「有時家長唔一定係要強調自己嘅意見係最好，有時放鬆一點聽佢哋嘅意見，亦係一個成長嘅過程，面對問題、自主嘅能力。」

處理不少學校問題的社工許珍珍表示，較難適應學校生活的除了剛剛進入中學校園的中一學生外，部份應界DSE學生，由於朋輩不少人討論社會問題，部份亦有參與，但同時要面對公開考試，擔心要同時兼顧前途問題，產生矛盾，「今年已經多咗學生擔心前途問題，有啲學生覺得自己好似為咗要兼顧考試，升學，未能兼顧社會運動，感到掙扎，我哋通常會叫佢哋看闊啲，盡量不要集中專注。」

香港反修例風波至今已5個月。（資料圖片）

由於部份參與社會運動的大多為年輕人，被捕者甚至只為中學生，許珍珍表示，有關學校的社工讓得知情況，盡量會為其同學及父母作出支援、陪伴，盡量在情緒穩定下處理如下的問題，並需要向身邊的學生作出解說及輔導。

她亦提到，由於現時因社會事件產生年輕人對外界的不信任及矛盾，不少學校早前已設立「Hearing corner(聆聽角落)」平台，擺放不少枱櫈、梳化，以及播放輕鬆音樂，希望在輕鬆舒適的情況下去互相了解、傾計，了解他們的想法及情況，不少學生從中願意分享看法，表達對個人及父母的意見從而舒緩壓力及感受，有一定作用。