楊潤雄：暫未有校長被調查　被投訴老師至少2次機會回應

近月反修例風波中，不少示威者都是學生，有社會人士歸咎於教育出現問題。教育局局長楊潤雄日前接受內地媒體專訪時指如校方不配合調查，而當局覺得一個校長不能勝任時，可以取消其校長資格。楊潤雄今日（3日）解釋，校長其中一個工作是管理教師團隊，故當團隊中的教師專業受投訴時校長亦有責任。 他強調，教育局要求校長配合調查，而非配合局方看法。楊又指，過去5年沒有校長被撤回校長申請，現時亦沒有校長因不配合局方工作而被調查。

楊潤雄指目前大部分學校都願意配合局方作調查工作。（資料圖片／羅君豪攝）

楊潤雄今日於立法會會議後指，局方有責任保障教師專業，過去一段時間收到對老師投訴，「有少部分『害群之馬』老師喺專業上受投訴，或參與事件中被捕」，這些個案都要嚴肅處理。他表示，當收到對老師投訴時，會先由學校調查，因學校作為僱主亦有需要知道僱員在專業上的表現，而調查最主要是了解老師有否因社會事件影響教學和學生，老師亦可作出回應。

當學校向局方遞交調查結果後，教育局亦會作出調查，若沒有足夠證據成立，就會判斷成投訴不成立；但若投訴有表面證據及有機會成立，局方會再次發信予老師要求書面回應，故老師有最少兩次機會將回應向局方闡釋。

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楊潤雄：並非要求校長配合局方看法

楊潤雄強調，局方是要求校長配合調查工作，而非配合局方看法，而局方亦沒有既定看法，只是根據事實判斷。他又指，目前大部分學校都願意配合局方作調查工作。他證實有兩位官校老師接受調查時，局方認為將二人由學校調至教育局作內部工作較為適合。他又指，將個案公開是因公眾關注，並不是「白色恐怖」。

他又指，當被問到校長不配合時政府有甚麼權力及方法處理時，只是根據法例說出權力，並不代表局方正進行相關工作。