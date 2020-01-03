【沙中線】月台層板16個位置未發現剪力桿　禮頓：開鑿石屎範圍細

港鐵沙中線聆訊今日﹙3日﹚續訊，由代表政府的資深大律師許偉強繼續盤問由禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward。許於庭上展示一份關於檢視紅磡站東西走廊月台層板剪力桿﹙Shear links﹚安裝情況的文件，顯示有40個檢查點中，有16個沒有發現剪力桿。 Southward反駁，由於檢視時鑿開石屎位置太細，令剪力桿未露出，認為檢視結果未能證實沒有剪力桿。他又指，禮頓曾給予百多相片，均顯示有剪力桿。

沙中線紅磡站2018年被揭發連串工程醜聞，聆訊今日續訊。（資料圖片／林若勤攝）

剪力桿的作用是扣住上下兩排鋼筋的結構，以增強及鞏固鋼筋承托力及荷載。

許偉強於庭上展示Southward的專家報告，當中提到港鐵於部分位置未能發現剪力桿，不過Southward並不認同港鐵公司。Southward解釋，因為鑿開的石屎範圍過細，方令剪力桿無法曝露，質疑檢視方法不能證實沒有安裝剪力桿。

許偉強之後展視一份文件，關於紅磡站東西走廊月台層板剪力桿﹙Shear links﹚安裝情況，結果顯示，在40個位置中，有16個沒有剪力桿，當中10位置的石屎有蜂巢現象。對於16個結果都沒有剪力桿，Southward依舊認為鑿開石屎範圍太少而未有曝露，剪力桿可能於開鑿範圍旁。他又指，禮頓曾供予百多張相片，均顯示有剪力桿。

禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward質疑，紅磡站開鑿石屎位置太小，致未能令剪力桿露出。（黃偉倫攝）

另外，庭上亦提到鋼筋接駁是否需末端對接﹙butt to butt﹚。許偉強於庭上引用螺絲帽供應商人和科技的文件，及其銷售及營銷經理Paulino Lim的供詞指出，鋼筋需要末端對接，不過鋼筋絞牙在製作時，長度或會有誤差，形容末端對接，與有兩個鋼筋的絞牙露出沒有矛盾。

聆訊委員會主席夏正民形容，紮鐵工人並非愛因斯坦，亦非工程師，螺絲帽供應商需清楚講解何謂完成接駁鋼筋。他續稱，工人需有同理心（empathy），而同理心與同情心不同，例如鋼筋扭入時，螺絲頭受到地盤環境的泥土影響，又或者扭入角度有誤，認為聆訊不能因為無知（ignorance），翻查不同文件後就譴責香港工人。他又認為，制度之後或需改善。