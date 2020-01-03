屯門藍地地皮申放寬地積比　涉部份政府地　提供307伙私樓單位　

屯門藍地一幅逾8.78萬平方呎的地皮，近日向城規會申請改劃及放寬地積比率，擬發展為9幢樓高8層的住宅，料可提供307伙單位。發展範圍包括超過1.2萬平方呎的政府土地。 根據土地註冊處資料，該幅地皮由鄧成波旗下的榮茂茶莊有限公司持有，該公司於2016年以超過9,000萬元購入。

屯門藍地一幅佔地約8.78萬平方呎地皮申請改劃，包括放寬地積比率。（城規會文件）

涉及申請改劃的地皮位於屯門藍地，鄰近私人屋苑詠柏苑及輕鐵藍地站。改劃範圍佔地約8.78萬平方呎，包括1.25萬平方呎的政府土地，現為「住宅（乙類）1」用途。申請人向城規會申請提升地積比率的限制由現時1倍放寬至2.5倍，將發展9幢樓高8層的住宅，料共可提供307伙單位，並於2024年落成。此外，申請人建議在發展地盤的北面提供一條3米闊的公眾行人通道，以供來往青山公路，而道路的佔地面積不會計算於發展項目可建樓面面積之內。

申請人指，擬議的地積比率能增加超過四倍的單位數目，由72伙增至307伙，而發展項目屬中等密度及高度，能符合藍地的地區特色。由於項目位於輕鐵路軌旁，申請人指主要的房間將面向另一邊的明渠方向，減低高架西鐵和輕鐵的噪音影響。至於涉及的政府土地，申請人指屬合理規劃，並已獲地政總署同意，日後需要補地價。

根據土地土地註冊處資料，該幅地皮由鄧成波旗下的榮茂茶莊有限公司持有，該公司以9,200萬元於2016年購入。