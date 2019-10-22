發展商申錦綉花園旁地皮闖城規會　擬建65間獨立屋

一幅位於元朗錦綉花園旁的土地，發展商再度向城規會提出申請，擬建65間獨立屋，發展商曾於同一地皮申請興建32幢獨立屋，變相今次計劃擬建屋宇大增一倍。

地皮位於元朗壆路、下新圍路、豐竹路附近，鄰近錦綉花園及海錦豪園，佔地3.77萬平方米。據資料所示，地盤的部份土地由安鈞有限公司和皆才有限公司持有。

城規會文件指出，申請人擬將建築高度由6米放寬至6.6米，並按約0.2倍地積比率發展，單位平均建築面積為116平方米，料項目可提供65幢兩層獨立屋。文件又指，上述方案可配合政府對增加單位來應對社會需求的房屋政策目標。

參考地皮過去的申請，當時申請人只擬議建32幢兩層獨立屋。（城規會文件）

單位平均建築面積「縮水」約50%

事實上，有關地皮在1999年起已屢次申請建屋。根據上一份申請，申請人於2015年間亦曾提出申請，以提供32幢獨立屋，發展的地積比率及建築物高度限制與今次申請相若，按當時的總住用樓面面積計算，即單位的平均建築面積約235平方米。

換言之，雖然今次申請增加33幢獨立屋，但單位的平均建築面積卻「縮水」，大減約119平方米。