浸大傳理學院停課期間深圳補課　自願參與　無本地生北上

去年11月11日「三罷」行動多處有衝突，警方早上在西灣河開槍射中一名示威者後，多所大學爆發激烈警民衝突，隨後各所大學全學期停課，中聯辦亦協助內地學生到深圳暫避。《香港01》獲悉，有內地生認為停課近兩個月，希望學校退回部份學費，浸會大學傳理學院安排師生到深圳補課，所有學生可自願參加，浸大之後亦在香港租用酒店會議室，為學生補課。 有內地學生對記者表示，有部份內地生到深圳補課，但沒有一個本港學生北上；有老師坦言在內地上課「說話可能要小心一點」。 浸大回應指，是傳理學院為本科生及碩士生作特別安排，下學期會恢復正常。

2019年11月11日全港三罷行動開始，多所大學爆發激烈衝突。圖為11月13日「晨曦行動」，有人在浸大外堵路，浸大當日宣布該學期停課。（資料圖片 / 張浩維攝）

深圳補課自願參加

根據記者獲得的其中一份碩士研究生課程的補課通知和時間表，浸大傳理學院於11月底，在位於深圳虛擬大學園的浸大深圳研究院補課，為期4日。學院亦曾在香港租用酒店會議室，為學生提供兩日密集式補課，無論北上或留港補課都是自願性質，學生亦可以只選擇網上課堂。學院亦會為傳理學院的每名研究生提供合共1,000元的交通資助。

據了解，浸大傳理學院曾考慮到位於珠海的北師大浸大聯合國際學院（UIC）補課，但最終無法安排，學生亦嫌UIC遠離關口、交通不便，浸大最終選擇位於深圳南山區、靠近深圳灣口岸的浸大深圳研究院。

浸大傳理學院曾安排學生到浸大深圳研究院補課。（浸大網站圖片）

內地生希望退部份學費 無本地生選擇北上

一名浸大傳理學院內地學生對《香港01》記者表示，當時大學停課後，不少內地生要求校方退回部份學費，亦有同學覺得香港不安全，跟隨中聯辦的安排到深圳暫避，之後學院便提出在深圳補課。

「中聯辦『撤僑』後，很多內地生返回老家，因此去深圳上堂的人不多，沒有一個本地同學想返內地。」他表示參與補課的學生不多，全是內地生，沒有香港本地學生或外國學生參加，他亦沒有到深圳暫避和補課，而是選擇一直留港並在港補課。

他表示修讀一年碩士課程，時間很短，對停課近兩個月很無奈，亦無法使用校園設施，希望校方可以退回部份學費。

老師：北上說話可能要小心一點

浸大傳理學院一名老師確認有到深圳補課的安排，又指學院亦租用酒店會議室，提供兩日的密集式補課，「好多老師都會主動約學生，到咖啡室或其他地方見面補課。老師都是為學生好，無論深圳和香港都會為學生補課，畢竟有內地同學真的認為香港危險，在深圳上課比較安心。」

不過他坦言，一如所料沒有本港學生選擇北上補課，雖然老師北上教學，都會按照原定計劃和備課，但討論時「說話可能要小心一點」。他希望能於1月13日如常開學。

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浸大發言人：傳理學院特別安排

浸大發言人指，浸大在去年11月13日宣布全學期停課並轉為網上教學，或由老師與同學商議適當的模式進行。所有同學均毋須返回校園，為此，傳理學院為其本科生及授課式碩士學生作出特別安排，於去年11月下旬至12月中旬在浸大校園以外的地方教授上學期餘下的課堂，學生可自願出席。未能親身出席的學生，可在網上實時觀看課堂，或之後收聽錄音，有關安排旨在配合學生的不同需要。

浸大所有校園的教學活動將在下學期開始後回復正常。