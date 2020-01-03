11月零售銷售跌23.6%　太子服裝店老闆用積蓄出糧：考慮轉行洗碗

本港零售數據連跌十個月，據政府最新統計，11月零售業銷貨價值的臨時估計為300億元，按年大跌23.6%，較10月歷史最大跌幅24.4%有所收窄，而12月有聖誕假期催谷，情況有所改善。 太子、旺角一帶本是歷來香港最旺丁旺財的商區之一，近月來生意也跌到谷底。記者所見，不少店舖都掛出減價的優惠，亦有店舖掛出「租約期滿」的告示。有近彌敦道的服裝店店主楊小姐表示，這半年生意跌了七成左右，自己則需要動用積蓄補貼店員的薪金，自己也考慮不做老闆，店舖執笠後去打工做洗碗，直言生意「衰過沙士」。

楊小姐在彌敦道近太子站的地段經營服裝生意已經近20年。（袁澍攝）

彌敦道兩側向來是香港最旺的商區，不過反修例風波下，衝突不斷、烽煙四起，附近的店舖再則也無往日的客來客往，不少店舖都掛出「激減」、「大清貨」、「沽清」字樣的貼紙告示。

楊小姐在彌敦道近太子站的地段，經營服裝生意已經近20年，談起最近的生意便顯得沮喪，半年來生意大跌70%，許多貨品現在都是半價出售，「只求唔蝕本」。她表示，這麼多年來都未有見過經濟這麼差，直言「衰過沙士」。自己這幾個月來不停動用積蓄維持生意和出糧給員工，雖然店舖已經減租30%，她仍覺得難以維持，不斷考慮是否要執笠，不再做老闆，「不如去打份工，我已經51歲，甚至考慮過做洗碗工。」

同樣在附近開服裝零售舖頭的洪小姐表示，近月來生意少了大半，眼見客人沒有了購物欲望，「只得中午食飯時間有少少生意。」

反修例風波下，曾經旺丁旺財的彌敦道兩側生意冷清，不少店舖掛出「清貨」「減價」的告示。（袁澍攝）