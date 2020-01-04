【除夕大抽獎】系統供應商CGA旺角開電競館　創業板上市公司聯營

旅發局於2019年除夕首次舉辦全港大抽獎，詎料抽獎網站連番出現故障，引起大批市民不滿，大抽獎系統供應商Cyber Games Arena（CGA）今日（4日）發聲明「摯誠向公眾致歉」。 翻查資料，CGA為香港及台灣電子競技活動籌辦商，由三名本港前電競選手創辦，正營運號稱亞洲最大、位於旺角麥花臣匯的綜合電競館，該公司每年於灣仔會展舉行「香港電競節」。公司亦是創業板上市公司天時軟件的聯營公司。

CGA行政總裁周啟康（左）及營運總監李家俊。（資料圖片 / 張浩維攝）

旅發局舉辦的除夕全港大抽獎網站早前連番出現故障，大量市民反映初時收不到註冊驗證碼，及後又不能登入網站查閱抽獎券編號。系統供應商CGA今日表示，就程式上線遷移及短時間內的電郵認證收發容量限制，加上準備時間不足，導致出現技術問題，為參與者帶來不便，「摯誠向公眾致歉」。

CGA解釋，系統在測試伺服器上運作暢順，並通過各種壓力測試，然而準備時間不足，加上程式由測試伺服器搬遷到上線伺服器出現技術問題，以及短時間內的電郵認證超出收發容量限制，引致抽獎活動延誤。

《香港01》早前曾訪問CGA行政總裁周啟康，旗下於旺角麥花臣匯電競館佔地2.5萬平方呎，為亞洲最大。CGA由周啟康、營運總監李家俊及台灣總經理尹世豪於2012年成立，三人均曾為香港電競選手。

根據CGA的網站資料，合作單位包括香港旅發局。（網頁截圖）

根據CGA的網站資料，該公司每年於灣仔會展舉行「香港電競節」，服務範疇包括贊助商合作、市場策劃、活動策劃、網頁設計等，其合作單位包括香港旅發局。

根據公司註冊處資料，Cyber Games Arena（電子競技娛樂有限公司）三名董事，分別為周啟康、李家俊和陳逸晉，周、李為該公司的行政總裁及營運總裁，陳逸晉亦為持有Cyber Games Arena股權的上市公司天時軟件（8028）執行董事。Cyber Games Arena由英屬處女島（BVI）公司CGA Holdings Limited間接持有。

天時軟件持有CGA Holdings的32.52%間接股權，為其聯營公司。天時軟件是香港首間創業板上市公司，1999年上市後科網股泡沫爆破，2011年收購新疆採礦業務。

旅發局除夕倒數大抽獎網頁，開始了3.5小時，仍然冧機塞車。（網頁截圖）

▼旺角電競館內部環境▼