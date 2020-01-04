【中聯辦換人】歷屆主任背景均與港有關　駱惠寧政壇經歷大不同

中聯辦主任換屆，王志民卸去主任一職，由駱惠寧接任。 因應中港社會及國際情況變化，歷屆中聯辦主任各有不同背景。然而，歷任中聯辦主任都與香港有千絲萬縷的關係，駱惠寧則是首位與香港關係相對淺薄的中聯辦主任。

首位中聯辦主任姜恩柱，是資深外交官，是香港主權移交的重要參與者。（網上圖片）

資深外交官姜恩柱 回歸後首位中聯辦中任

中聯辦前身為新華社香港分社，2000年改組為中聯辦，由1997年7月起擔任新華社香港分社社長的姜恩柱續任中聯辦主任。時值香港回歸之初，各界關注一國兩制實施情況，姜恩柱亦有相當的外交背景。

姜恩柱為北京外國語學院英語系畢業生，1964年被分派到中國駐英國代辦處工作，歷任代辦處多個職位。1978年回國後在外交部西歐司及「中國國際問題研究所」工作，1981年曾往美國留學。

1983年學成回國後，姜恩柱繼續在外交部工作，更於1996年至1997年3月擔任駐英國大使，是香港主權移交談判中方的重要參與者。

姜恩柱在2002年8月卸任，接任者為高祀仁。

高祀仁（右）長期在廣東省工作。（中新社）

高祀仁長期廣東工作 來港先任副主任

高祀仁在1983年起擔任韶關市委書記、韶關市市長，1991年起擔們廣東省委常委、廣州市委書記、廣東省委副書記等職務。2000年來港擔當中聯辦副主任，2002年起任中聯辦主任。

高祀仁長期在廣東省工作，來港前與香港已有相當的交流，而他來港後先擔任中聯辦副主任，兩年後再晉升主任。

高祀仁在2009年5月卸任，由彭清華接替。

彭清華在2003年擔當中聯辦副主任，2009年5月升為主任。（中新社）

彭清華2003年擔當副主任 2009年升為主任

2007年全國人大常委會宣布否決香港在2012年實行雙普選，2008年香港多項民調顯示，市民對香港政府的評價開始下滑，政壇風起雲湧。彭清華在2003年擔當中聯辦副主任，2009年5月升為主任，主理香港事務。

彭清華轉任中聯辦之前，主要為中共中央組織部工作，該組織負責幹部隊伍建設，因此亦有加強香港親中組織聯繫的意味。

彭清華在2012年12月離任，接替者為張曉明。

張曉明長時間在國務院港澳事務辦公室任職。（中新社）

張曉明長期在國務院港澳事務辦公室工作

張曉明早於1986年就在國務院港澳事務辦公室工作，長期擔任原港澳辦主任廖暉的秘書，更曾參加中英聯合聯絡小組的工作，是長期參與香港回歸前後工作的內地官員。

張曉明在2017年9月出任國務院港澳事務辦公室主任，中聯辦主任一職則由王志民代替。

王志民長期在新華社香港分社及中聯辦工作。（資料圖片）

王志民早於回歸前 已任職新華社香港分社

王志民亦是長期進行香港工作的內地官員，1992年擔任新華社香港分社辦公廳副處長、處長。香港回歸後，1998年曾調往福建工作。

2006年，王志民再調派來港，擔任中聯辦副秘書長，2009年升任副主任，2017年成為中聯辦主任。

由此可見，中聯辦歷屆主任均與香港有淵源，或曾在中聯辦工作。

駱惠寧過往工作經驗與香港無關。（視覺中國）

駱惠寧主力經濟轉型 工作經歷與香港無關

至於中聯辦新任主任駱惠寧，是首位工作履歷與港澳事務毫無關係的中聯辦主任。

駱惠寧由1982年開始在安徽省工作超過20年，期間攻讀經濟學博士學位，2003年調任青海省副書記、書記，2016年轉任山西省書記，領導該省經濟發展及轉型。他前往山西前，當地曾發生嚴重貪腐事件，因此被稱為山西省的「救火隊長」，可見今次中央委派重量級官員，來港處理當前局勢。

而中聯辦主任首次由工作經歷與香港無關的官員出任，或反映中央從整體結構來重新考慮香港事務乃至「一國兩制」。