【武漢肺炎】網傳護士斥公院隱暪本港疫情　醫管局：並非事實

內地武漢市爆發原因未明的肺炎，令本港全城關注。醫院管理局在昨天（4日）公布，由去年12月31日至昨天中午，有8宗到訪過武漢而出現發燒、呼吸道感染或肺炎病徵的個案。 不過，網上有平台刊載一段訪問自稱公立醫院護士的文章，文中指斥公立醫院隱暪到訪過武漢後出現肺炎病徵的病人數目。 醫管局昨晚發出澄清，指有關內容並非事實，當局並沒有隱暪任何個案。至於去年聖誕節假期期間，公立醫院接收出現肺炎徵狀的病人中，亦未發現特別異常情況。

醫管局昨晚發出澄清，指當局並沒有隱暪任何個案。 （資料圖片）

網上文章引述護士指聖誕期間已有不明發燒病人

網上平台刊出一篇文章，指訪問了一名在那打素醫院工作的護士，該護士透露早於聖誕期間，已有多名由內地返港人士出現發燒症狀，當中包括非來自武漢的人，需要被隔離處理，而醫護人員都身穿全套保護裝備才進入病房。她批評政府隱瞞事件的嚴重及擴散程度，指局方一直未有向公眾公開相關訊息，令香港市民掉以輕心，未能提早防範。

醫管局昨晚發聲明，嚴正澄清，有關內容並非事實。醫管局表示，公立醫院一向有嚴謹機制接收來自傳染病高風險地區而出現病徵的病人，就近日武漢出現的不明原因肺炎群組個案，醫管局已提醒所有醫護人員，遇有懷疑個案時，必須盡快將病人隔離及安排合適的測試，以確定病人是否受感染，並且必須盡快向衞生防護中心呈報有關個案。

由去年12月31日起，截至昨日中午，醫管局已向衞生防護中心呈報8宗到訪過武漢而出現發燒、呼吸道感染或肺炎病徵的個案，並沒有隱暪任何個案。至於去年聖誕節假期期間，公立醫院接收出現肺炎徵狀的病人中，亦未發現特別異常情況。醫管局呼籲公眾切勿誤信謠言，亦不應轉載有關謠言。