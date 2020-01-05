【1.5上水游行】警施銅鑼灣包抄式圍捕數十人　查無違禁品獲放行

反修例示威衝突持續七個月，區區「開花」，民主黨北區區議員與網民今（5日）於上水合辦反水貨客集會及遊行，。下午3時許，警方於Facebook宣布，主辦單位已於2時50分左右宣布遊行結束，並呼籲參與者和平有序離開。 其後防暴警上水多處戒備，並驅趕在場人士。下午4時許，大量警員突然在包括上水中心、上水廣場、新都廣場及上水4號花園等位置採取包抄行動，並制服多人。這是繼元旦遊行後，警方在銅鑼灣SOGO外大圍捕行動後的又一次包抄圍捕行動。

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下午2時左右，大批人士在集合地點出現，20分鐘後正式出發，沿途遊行人士高叫口號，包括「趕走水貨客」、「五大訴求 缺一不可」等，遊行大致和平有序，不過也有人曾向店舖噴漆寫字。下午3時40分左右，警方在Facebook宣布，上水游行的主辦單位已經於下午2時50分宣布遊行結束，警方呼籲在場人士和平有序離開，較不反對通知書列明至下午5時才結束提早兩小時。

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警方四個地點進行包抄

其後大量防暴警在上水多處戒備布防，包括新都廣場外、上水廣場、上水中心及上水4號花園附近等，曾與現場人士多次發生口角，間中舉起藍旗驅散。下午4時許，大量防暴警及速龍循龍琛路，衝往上水中心及上水廣場外增援，在上述地點包抄圍捕，舉起藍旗的同時亦制服多人。

獲釋放的陳先生引述防暴警察稱，如查獲無可疑物品，可以離開。（黃詠榆攝）

被截查市民：警指非拘捕 影相記名後獲釋

下午4時15分左右，上水中心外的4號花園、上水中心、新都廣場一帶，多人被警察圍捕、制服，多人被帶至牆壁附近蹲下，雙手抱頭等候搜查，當中有人穿反光衣，疑似義務急救員，現場情況一度混亂。

圍捕行動後，有不少人被帶上警車離開，當中有人士疑似頭部受傷，以繃帶包紮，現場亦有牆壁上遺留血跡。大約5時30分左右，亦有逾30名在新都廣場外遭扣查的市民獲放行。當中陳先生表示，當時與20多人一起遭警方截查，所有人都必須蹲下，逐個被搜身，警方曾表示只是進行調查行動，而非拘捕，若無攜帶可疑物品則會獲放行。他表示，警方曾拍下他們的容貌，記錄他們的地址、資料等。他稱當時穿灰色外套，佩戴醫用口罩，質疑是否戴口罩就要被截查。

警：有示威者設置傘陣、包圍途人

今日的情形與1月1日下午元旦遊行完結後，銅鑼灣SOGO外的警方圍捕狀況頗為類似。警方於下午5時許在Facebook發布帖文，指近下午4時，有示威者在上水中心附近設置傘陣及包圍途人，破壞社會安寧。為了避免情況惡化，警方於4時15分採取行動，截停及拘捕涉嫌干犯非法集結人士，現時調查仍在進行中。

貼文並指，下午上水遊行結束後，主辦方曾呼籲參與者離去，但仍有群眾聚集於上水中心一帶，警方多次警告要求現場人士離開，惟部分人士拒絕聽從。