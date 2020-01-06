【武漢肺炎】北區學校加強衛生措施　曾去武漢學生需隔離7日

武漢爆發不明原因肺炎疫情，武漢市衛生健康委員會1月5日（周日）公布，截至同日8時，武漢共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，其中重症患者7例，而本港情況方面，截至1月5日（周日），合共出現16宗由武漢返港後現疑似肺炎病徵。 教育局於上周五（3日）下午向全港學校發信，籲學校提高警覺及加強防禦措施，若懷疑校內有爆發情況要盡早呈報。本港學校都嚴陣以待，尤其是跨境學童佔比較多的北區學校，有學校更要求曾到武漢的學生，需「自我隔離」7天，並建議全校學生每天帶備3個口罩回校備用，將衛生防護工作做到最全面。 攝影：龔嘉盛

學校周末發提示 曾外遊武漢需觀察7日

位於新界上水彩園邨的香海正覺蓮社佛教陳式宏學校，早於周末已透過學校內聯網發溫馨提示予家長，內容包容出現呼吸道不適等徵狀不宜上學以及乘搭公共交通工具應戴上口罩。校長方子蘅表示：「於周日（5日），已向全體家長發出通告詢問學生外遊情況，回覆率達九成以上！（今日只餘下四位同學未簽通告，班主任跟進中）根據收到的資料，目前有四位同學申報自己曾到武漢一帶，當中有兩位二年級，一位四年級及一位五年級，但未有出現相關病徵。由於病毒潛伏期是7日，這四位同學最快回校上課的，是12月31日離開武漢的同學，將於明天回校。」

通告上亦列明了學校的應變方法，包括建議同學每天帶備 3 個口罩回校備用，校長解釋：「正常情況下當然用不著，只是禦防不時之需，擔心有時小朋友覺得焗而又脫下又戴上，弄掉或污濁。甚至最安全做法當然是早上一個，午膳後一個，放學後用一個。」每天同學到達學校時，門口有家長義工為每位同學員噴酒精搓手液消毒，然後會檢查每位同學的體溫卡，忘記量度的同學更有義工即場為他們測量，甚至家長義工們看見面色不太好的同學也會即場量體溫，最後所有同學更要經過像海關一樣的紅外線體溫測量儀，才能進入班房。

+ 9 + 8 + 7

跨境學生佔約4成 保母車接送區內學生

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校的本地生及跨境學生之比大約是6:4，學校主任告知，已提醒保母車公司加強清潔及注意小朋友健康情況。由於部分保母車有來自其他學校的跨境學生而且人數也約20至30人一輛車，因此已呼籲所有跨境同學在保母車上要戴口罩。

教育局向全港學校發信，內容如下：

家長未太擔心 但會加防衛措施

家長韋小姐小朋友目前就讀六年級，自己也有留意疫情新聞，比較樂觀的她認為今次事件未必會去到2003年沙士的嚴重程度，目前不算太擔心，不過仍會加強衛生方面的措施，「以前一直會為小朋友準備口罩放在書包，但今日起會叫小朋友戴上口罩才上學，一回到家就馬上用皂液洗手。」她說。

另一位跨境學童的家長吳太，今早和兩位小朋友由深圳關口來港，她直言：「我們今早坐火車來港，車上都十分擁擠，因此兩位小朋友都一定會戴口罩，不過他們怕焗，回到學校大家也有測量體溫，感覺上安全他們有時便會脫下口罩，但在公共交通工具上就一定要戴。本身是廣東人，不主張去外省玩，長假期也沒有去武漢或鄰近地方。」

至於兩位家長被告知口罩短缺後，均表示自己沒有留意，因為一直在家中有存貨，韋小姐更笑言：「不怕，現在有網上購物很方便。」

就教育局於1月3日向全港學校發出通告關於武漢市肺炎病例提高警覺一事，記者向九龍塘啟思小學附屬幼稚園查詢會否有特別措施加強應對，吳慶蓮校長回應說:「就有關假後上課的情况，我們暫時啟動了防禦及預防的措施，每人到校覆檢體温，包括到訪客及家長，有需要可自行戴口罩，生病不上學等措施。」

位於大埔富善邨的三水同鄉會禤景榮學校，同樣有著本地和跨境學生，校長李小寶指：「已發出通告提醒家長有關防武漢肺炎措施，亦會密切留意學生請假狀況，若有不尋常便會啟動特別措施。我們每天早上有量體溫習慣，監察嚴謹，會保持留意請假及復課情況，之前流感高峯期更需要全部校巴上的學童戴上口罩。」