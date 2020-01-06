【武漢肺炎】導遊稱暫無帶武漢團　旅議會：3月至4月賞花團將觀望

湖北武漢爆發不明病毒性肺炎，源頭仍然不明；本港政府啟動嚴重級別應變機制應對。有本港旅行社直言要觀察疫症情況，暫時不會再開辦到武漢的旅行團，有導遊工會也稱去年12月後未有帶武漢團，即使有團也可以拒絕帶隊。 旅遊業議會主席黃進達向《香港01》表示，武漢並非港人的旅遊熱點，一般旺季是3月至4月的賞花季節，但賞花團仍未開始接受報名，故只有零星市民向旅議會查詢。他建議，想到武漢賞櫻花的旅客，可以改往內地華東一帶，價錢相若。

武漢爆發不知明肺炎，疑似源頭華南海鮮批發市場已於1月1日實行休市。（網上圖片）

武漢爆發不明病毒性肺炎，香港人嚴陣以待。本港至本月5日累計有15宗由武漢回港、出現呼吸道感染的個案，有人擔心未來會否有更多相關的病例。旅遊業議會上周五（3日）表示，本月兩個長江三峽團途經武漢，其中一團會在武漢逗留一日，涉及約20名團友。

是否取消賞花團是言之尚早



旅議會主席黃進達今日（6日）表示，武漢並非港人的旅遊熱點，一般旺季是3至4月的賞花季節，「武漢大學那邊有櫻花看，也會去一下黃鶴樓。」不過，他稱因應現時武漢出現不明病毒性肺炎，所以旅行社都抱觀望態度，「距離３月仍有時間，是否取消是言之尚早，賞花團亦未開始收客，我們旅議會只收到零星的查詢。」

市民想回內地賞花有什麼選擇？黃進達則建議，市民可以選擇前往華東一帶，「華東都有櫻花看，而且價錢相若，很多選擇。」根據網上資料，華東的５天賞花團價格由約2,000元起，與武漢的5天團的約3,000元起差不多。

3至4月是武漢賞花季節 旅議會稱暫未收客

市民如擔心疫症可避免去武漢，但旅遊業相關人士隨時避無可避。香港旅遊業外遊領隊及導遊工會總幹事湯劍生說，多間大型的旅行社，包括星晨、康泰等向導遊們出指引，「若感擔心可以『推團』選擇到其他地方，不帶武漢的團。」

湯劍生坦言，不少導遊對武漢的情況是感到擔心，但自武漢在去年12月12日傳出首宗個案後，香港一直未有往武漢的旅行團出發，「實際情況真的不了解，到底是否有百多名患者呢？」他強調，現時大家都是持觀望態度看待事件。



對此安排，黃進達稱旅議會不了解，「一向做法是旅行社自行與領隊及導遊商討，大家的合約都不同。」

▼武漢肺炎▼

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美麗華原定有旅行團在本月15日由香港出發至武漢，但總經理李振庭指並沒有成團。（美麗華網站截圖）

至少四間旅行社開辦武漢團 星晨暫停 美麗華不成團

《香港01》記者又發現，至少四間遊行社，包括美麗華旅遊、永安旅遊、星晨旅遊及東瀛遊有開辦武漢團。星晨旅遊市場部部門主管李鴻耀回覆指，自去年11月30日的最後一團湖北團開發後，接下來都無意再開團。

李鴻耀解釋：「上團參加的客人大約10多至20位，反應不算佳」，加上現時武漢情況相信再開團也不會有太多客人，故乾脆停辦。他又確認，公司有提醒導遊要加強衞生，包括要求用消毒劑清理旅遊巴車廂等，「其實內地團都會加強衞生，始終新年春運不同地方的人可以去到各省份，特別是武漢的周圍地區。」



會否提供衞生用品給團友？李鴻耀認為，香港人經歷2003年沙士一役後普遍的衞生意識都很高，「會戴口罩、用消毒酒精等，但我們就不提供相關的用品。」



內地團會加強消毒 港人衞生意識強

至於美麗華旅遊的網站則顯示，原定有旅行團在本月15日由香港出發至武漢，與旅議會所稱的數字不同。美麗華旅遊總經理李振庭接受記者查詢稱，就該個旅行團是否已取消，他直言1月至2月均沒有武漢成團，「一點也不熱門，即使是到武漢也只是途經。」

至於會否直接取消所有往武漢的行程，李振庭沒有正面回應，僅稱「經過今次事件，我想去武漢的團至少會靜半年。」

旅議會總幹事陳張樂怡日前指出，若旅行社取消或旅客決定退團，各旅行社會按報團時的條款處理。

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