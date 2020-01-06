【武漢肺炎】中大女宿生武漢返港後咳嗽　與另一宿生同送威院檢查

湖北武漢爆發不明病毒性肺炎，源頭仍然不明，本港亦出現多宗曾赴武漢而出現上呼吸道感染徵狀的個案。繼早前中文大學一名內地女生曾到湖北武漢，回港後出現發燒徵狀後。和聲書院學生會今晚（6日）指，有兩名女宿生被送上救護車前往醫院接受檢查，二人疑曾到訪武漢，其中一人今日出現上呼吸道感染病徵，包括咳嗽等。 據了解，二人會送到威爾斯親王醫院，在晚上9時仍在急症室。據悉，二人是在14日前到過武漢，已過了潛伏期，很大可能不會列為懷疑個案。

中大再有兩名女宿生被送上救護車前往醫院接受檢查，二人疑曾到訪武漢，其中一人今日出現咳嗽。（「和聲十大基建」Facebook圖片）

兩女生上周武漢回港 一人有咳嗽

「和聲十大基建」Facebook專頁晚上7時許發貼文指，和聲南座9樓有兩名內地女宿生召救護車送院，據報其中一人曾經前往武漢，沒有發燒徵狀，但出現咳嗽，二人為室友。

和聲書院學生會晚上8時亦於Facebook專頁表示，大約晚上7時，有兩名女宿生被送上救護車前往醫院接受檢查。該會引述現場宿舍導師消息指，和聲南座9樓有兩名內地女生於去年12月中曾到訪武漢，並分別於1月2日及1月3日回到香港，其中一名女宿生今日出現上呼吸道感染病徵。

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學生會表示，為安全起見，院方經保安組召救護車並將兩名宿生送院接受檢查。學生會稱高度關注事件，並已要求院方盡快徹底清潔南座9樓、消毒南座升降機及大堂等高危地方。從網上圖片所見，救護員穿上淺藍色防護衣、手套、口罩等防疫裝備。