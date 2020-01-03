【區議會】建制憂未來撥款受阻　泛民議員：重新考慮國慶活動撥款

新一屆區議會由昨日（2日）起陸續開鑼，在選舉中奪得17個區議會主導權的民主派，預料會推出一系列變革，今日（3日）更有報導指有泛民議員提出，未來四年不再為慶祝國慶及回歸的活動批出撥款，亦有建制派憂慮未來申請撥款會遭到留難。 新民主同盟、西貢區區議會主席鍾錦麟今早(3日)接受電台節目訪問時，回應指泛民就此未有統一答案，但坦言認為過往有關國慶及回歸活動的撥款可用於別處，更有效率地幫助市民，惟亦承諾在審議不同撥款申請時會公平處理。

在區議會選舉中大敗的民建聯，昨日宣佈將於18區成立「議會監察」，以監察各區議會的運作。（資料圖片）

有報章今日報道，有泛民議員於昨日的區議會會議中建議，未來四年不再為慶祝國慶及回歸的活動批出撥款，身兼立法會議員的民主黨中西區區議員許智峯更表明，會嚴格恪守《區議會撥款使用守則》，排除某些「政治味道濃烈」團體申請撥款。鍾錦麟今日接受港台節目《千禧年代》訪問時，回應指泛民就此未有統一答案，但就西貢區而言，去年預留予國慶及回歸活動的資金高達100萬元，同意可將撥款用於其他地方，更有效率地幫助市民；惟詳細的撥款安排尚在討論，承諾會公平處理每宗撥款申請。

鍾錦麟同意可將國慶及回歸活動的撥款用於其他地方，更有效率地幫助市民。（資料圖片）

建制憂泛民圍標 鄭麗琼：接受監察

在區議會選舉中大敗的民建聯，昨日宣佈將於18區成立「議會監察」，以監察各區議會的運作。前中西區區議會副主席、民建聯陳學鋒指已收到消息，有泛民議員計劃利用區議會資源進行圍標。中西區區議會主席鄭麗琼在訪問中自言不會對號入座，並會接受監察，嚴正聲明絕對不會作出圍標行為。鍾錦麟則表示據他了解，按照區議會招標準則，區議員需向民政署提供預算，再由民政署選定承建公司，區議員不可能直接處理，故不解為何陳學鋒會作出有關指控。

陳學鋒指已收到消息，有泛民議員計劃利用區議會資源進行圍標，鄭麗琼（圖）自言不會對號入座，並會接受監察。（資料圖片／羅君豪攝）

廢增選委員 免「影子議員」出現

中西區及西貢區區議會昨日均於會議中，通過不為委員會設增選委員。鄭麗琼解釋，增選委員的原意是讓更多的居民及持分者能進入議會發聲，但過往卻出現有議員任用落選議員的情況，擔心此制度會造成「影子議員」的出現，故決定取消。

兩區亦各設立了政制及保安事務委員會與反修例事件工作小組，處理近日的反修例風波。鄭麗琼表示曾收到居民反映，有防暴警察於執勤期間玩手機，覺得對方是在「呃OT」，批評警隊缺紀律而令市民失去信心。鍾錦麟則指有市民對於日常警力被削減，造成罪惡率上升表示擔心，希望警方能派員到區議會解釋部署。