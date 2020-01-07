【沙中線】港鐵專家轉口風　稱車站毋須設儀器監測移動幅度

沙中線聆訊今午（7日）續訊，由港鐵委聘的獨立結構工程專家Mike Glover作供。代表委員會員的英國御用大律師Ian Pennicott指出，委員會之前發表的中期報告曾提到，委員會接納專家意見，於紅磡車站裝設儀器以偵測車站運作時的移動幅度。 不過Glover表示，一年過去後，經多次分析發現移動幅度非常細，認為毋須再加設任何裝置監測。他又稱，加裝任何監測儀器都有壞處，例如儀器可能發出錯誤訊息，引致公眾恐慌，認為只需派員定期監測。

Glover﹙右﹚表示，毋須加裝儀器監測車站運作時的移動幅度。（黃偉倫攝）

Mike Glover於首階段聆訊時，已由港鐵委聘為獨立結構工程專家，並於2019年1月時作供，委員會去年3月發布的中期報告，亦有提及其意見。翻查報告，委員會接納由獨立結構工程專家提供的意見，贊同在東面和西面連續牆，東西走廊月台層板和南北走廊月台層板裝設儀器，如光纖或其他認可方式，以偵測車站運作時的移動幅度，並應向政府匯報情況。

Glover今日再度上庭作供，認為即使結構並不完全合符規例、合約，仍然可視為「安全及其預期符合用途」。他亦與禮頓及委員會委聘的專家立場一致，認為鋼筋毋須末端對接（butt to butt），只需扭入螺絲帽32毫米。

沙中線聆訊今日續訊。（資料圖片／盧翊銘攝）

專家：只需相同位置、角度拍攝

對於如何長期監測，事隔近一年後，Glover今日改口風，表示只需定期委派人員，於相同位置、角度拍攝記錄連續牆、月台層板的情況，假如發現情況有異樣，就更頻密巡查了解。

Ian Pennicott提到，中期報告提及獨立結構工程專家建議需設儀器，以偵測車站運作時的移動幅度。Glover認為，裝設任何監測儀器，都會有其缺點，例如儀器會產生躁音，又或過於敏感，發出錯誤警報，引致公眾恐慌。

Glover又表示，一年過去後，已就工程結構作更多分析，而且現時移位福度非常少，形容加設監測儀器是「多此一舉（overkill）」，強調有定期巡查就毋須再以光纖等精密方式監測。

翻查去年的聆訊紀錄本及文件，當時Pennicott曾問到Glover，是否認同委員會委聘的獨立結構工程專家證人Don McQuillan所指，需於站內設監測措施。Glover當時稱，從技術角度而言不需要，但公眾觀感方面，則「絕對需要（must be a resounding yes）」。他亦稱，使用哪種儀器需小心決定。