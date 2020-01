【沙中線】政府專家發現剪力桿疑未安裝妥當　疑於灌石屎時弄脫

沙中線聆訊下午續訊,先由代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott,繼續盤問政府委聘的獨立結構工程專家劉志宏。聆訊期間,Pennicott展示一張東西走廊月台層板的施工相片,劉志宏細閱後發現,相中的剪力桿﹙Shear links﹚未安裝妥當,鐵絲未綁上,因此懷疑剪力桿於灌石屎時被弄脫。 另外,代表禮頓的資深大律師石永泰認為,車站連續牆外為被壓實﹙compact﹚的泥土,因此當中沒有空氣、濕氣影響結構。不過劉志宏指,泥土中始終有空氣,而且由於車站近海,海水長遠或影響結構。

劉志宏表示,37毫米的標準為分隔線,釐定鋼筋接駁情況是否可接受。(黃偉倫攝)

剪力桿的作用是扣住上下兩排鋼筋的結構,以增強及鞏固鋼筋承托力及荷載。

聆訊早前提到,港鐵檢視發現有部分位置沒有剪力桿,不過禮頓委聘的結構工程專家Nick Southward較早前作供時認為,因檢視時所鑿開的石屎範圍太少,或未能令剪力桿暴露,未必沒有剪力桿。他當時又指,禮頓曾出示多張相片,顯示有安裝剪力桿。

Ian Pennicott就剪力桿問題盤問劉志宏,期間展示一張由禮頓拍攝的東西走廊月台層板施工相片。不過劉細閱照片後,指出相中的剪力桿根本未妥善安裝,沒有以鐵絲綁緊,懷疑剪力桿之後於灌石屎時被弄走。他並指,有擔任過承建商的工作,清楚工地情況。

劉志宏:扭入37毫米為標準分隔線

之後,由代表禮頓的資深大律師石永泰盤問劉志宏,問及鋼筋末端對接(butt to butt)的問題。石提到,港鐵於2018年底開展全面評估策略,檢驗鋼筋接駁情況,當時政府訂下的及格標準為扭入螺絲帽至少37毫米。他質疑,劉堅持鋼筋需末端對接,卻又拒絕批評37毫米的標準,形容劉陷入兩難之處(caught between the devil and the deep blue sea)。

劉志宏表示,37毫米的標準為分隔線,釐定鋼筋接駁情況是否可接受。他表示,標準為各方認同,不會加上評論。翻查資料,根據螺絲帽供應商指,鋼筋需扭入至少40毫米方為及格,而檢驗鋼筋時使用的「陣列式超音波檢測方法」,容許誤差為3毫米,故訂37毫米為及格標準。

另外,石永泰又問到關於混凝土的問題,之前禮頓專家Southward曾指,即使紅磡站鄰近海邊,但內部仍然乾爽,即使有裂縫,鋼筋、石屎也不會受影響。石永泰表示,由於連續牆外為被壓實﹙compact﹚的泥土,認為當中沒有空氣,故濕氣不影響車站結構。不過劉反指,泥土始終有空氣,而且車站靠近海邊,不會是乾爽;海水亦可能進一步影響車站耐用性。