【沙中線】政府專家發現剪力桿疑未安裝妥當　疑於灌石屎時弄脫

沙中線聆訊下午續訊，先由代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott，繼續盤問政府委聘的獨立結構工程專家劉志宏。聆訊期間，Pennicott展示一張東西走廊月台層板的施工相片，劉志宏細閱後發現，相中的剪力桿﹙Shear links﹚未安裝妥當，鐵絲未綁上，因此懷疑剪力桿於灌石屎時被弄脫。 另外，代表禮頓的資深大律師石永泰認為，車站連續牆外為被壓實﹙compact﹚的泥土，因此當中沒有空氣、濕氣影響結構。不過劉志宏指，泥土中始終有空氣，而且由於車站近海，海水長遠或影響結構。

劉志宏表示，37毫米的標準為分隔線，釐定鋼筋接駁情況是否可接受。（黃偉倫攝）

剪力桿的作用是扣住上下兩排鋼筋的結構，以增強及鞏固鋼筋承托力及荷載。

聆訊早前提到，港鐵檢視發現有部分位置沒有剪力桿，不過禮頓委聘的結構工程專家Nick Southward較早前作供時認為，因檢視時所鑿開的石屎範圍太少，或未能令剪力桿暴露，未必沒有剪力桿。他當時又指，禮頓曾出示多張相片，顯示有安裝剪力桿。

Ian Pennicott就剪力桿問題盤問劉志宏，期間展示一張由禮頓拍攝的東西走廊月台層板施工相片。不過劉細閱照片後，指出相中的剪力桿根本未妥善安裝，沒有以鐵絲綁緊，懷疑剪力桿之後於灌石屎時被弄走。他並指，有擔任過承建商的工作，清楚工地情況。

劉志宏：扭入37毫米為標準分隔線

之後，由代表禮頓的資深大律師石永泰盤問劉志宏，問及鋼筋末端對接(butt to butt)的問題。石提到，港鐵於2018年底開展全面評估策略，檢驗鋼筋接駁情況，當時政府訂下的及格標準為扭入螺絲帽至少37毫米。他質疑，劉堅持鋼筋需末端對接，卻又拒絕批評37毫米的標準，形容劉陷入兩難之處(caught between the devil and the deep blue sea)。

劉志宏表示，37毫米的標準為分隔線，釐定鋼筋接駁情況是否可接受。他表示，標準為各方認同，不會加上評論。翻查資料，根據螺絲帽供應商指，鋼筋需扭入至少40毫米方為及格，而檢驗鋼筋時使用的「陣列式超音波檢測方法」，容許誤差為3毫米，故訂37毫米為及格標準。

另外，石永泰又問到關於混凝土的問題，之前禮頓專家Southward曾指，即使紅磡站鄰近海邊，但內部仍然乾爽，即使有裂縫，鋼筋、石屎也不會受影響。石永泰表示，由於連續牆外為被壓實﹙compact﹚的泥土，認為當中沒有空氣，故濕氣不影響車站結構。不過劉反指，泥土始終有空氣，而且車站靠近海邊，不會是乾爽；海水亦可能進一步影響車站耐用性。