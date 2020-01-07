【沙中線】禮頓專家指石屎強度夠　政府專家：測試未反映工地實況

港鐵沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞，獨立調查委員會聆訊今日（7日）繼續。早前禮頓委聘的專家指，根據測試結果，混凝土有足夠強度，不過政府委聘的獨立結構工程專家劉志宏反駁指，該測試未顧及工人施工問題，未能反映工地的實際混凝土情況。

聆訊今早先繼續由代表禮頓的資深大律師石永泰，盤問政府委聘的獨立結構工程專家劉志宏。禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward早前作供表示，根據混凝土立方塊測試，混凝土有足夠強度。不過劉志宏並不同意，指出混凝土實際用於工地的強度，受工人施工質素影響，強度或會較低。

劉志宏說，混凝土立方塊測試中的混凝土經過特別壓縮，較為堅固，只用於質量監察，以確保混凝土的強度，不會低於訂購時指定的強度，但實際上不能反映施工情況。他強調，香港不會以該測試反映工地混凝土情況，｢香港從不這樣做（we never do it in Hong Kong）。｣

劉：工人可用板手用力扭鋼筋接駁螺絲帽

紅磡站工程被揭發鋼筋接駁螺絲帽有問題，涉及工人手工問題，劉志宏認為鋼筋必需末端對接（butt to butt）。委員會委員Peter Hansford問到，如何可確保妥善安裝鋼筋，劉表示，工人可用扳手用力扭，確保安裝妥當。

劉志宏完成作供後，由港鐵委聘的獨立結構工程專家Mike Glover作供。他表示，結構毋須完全合符規例、合約（it dosen’t have to be fully compliant with either the code, the contract or any other statutory instrument），仍然可視為安全及符合用途。他強調，其關於月台結構安全的報告是實證為本（evidence-based approach）。

聆訊下午繼續由Glover作供。