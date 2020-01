【沙中線】禮頓專家指石屎強度夠　政府專家：測試未反映工地實況

港鐵沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞,獨立調查委員會聆訊今日(7日)繼續。早前禮頓委聘的專家指,根據測試結果,混凝土有足夠強度,不過政府委聘的獨立結構工程專家劉志宏反駁指,該測試未顧及工人施工問題,未能反映工地的實際混凝土情況。

聆訊今早先繼續由代表禮頓的資深大律師石永泰,盤問政府委聘的獨立結構工程專家劉志宏。禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward早前作供表示,根據混凝土立方塊測試,混凝土有足夠強度。不過劉志宏並不同意,指出混凝土實際用於工地的強度,受工人施工質素影響,強度或會較低。

劉志宏說,混凝土立方塊測試中的混凝土經過特別壓縮,較為堅固,只用於質量監察,以確保混凝土的強度,不會低於訂購時指定的強度,但實際上不能反映施工情況。他強調,香港不會以該測試反映工地混凝土情況,「香港從不這樣做(we never do it in Hong Kong)。」

劉:工人可用板手用力扭鋼筋接駁螺絲帽

紅磡站工程被揭發鋼筋接駁螺絲帽有問題,涉及工人手工問題,劉志宏認為鋼筋必需末端對接(butt to butt)。委員會委員Peter Hansford問到,如何可確保妥善安裝鋼筋,劉表示,工人可用扳手用力扭,確保安裝妥當。

劉志宏完成作供後,由港鐵委聘的獨立結構工程專家Mike Glover作供。他表示,結構毋須完全合符規例、合約(it dosen’t have to be fully compliant with either the code, the contract or any other statutory instrument),仍然可視為安全及符合用途。他強調,其關於月台結構安全的報告是實證為本(evidence-based approach)。

聆訊下午繼續由Glover作供。