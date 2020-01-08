【武漢肺炎】港九藥房總商會：東南亞增調口罩供應　一周內可應市

武漢爆發不明肺炎，政府今日（8日）刊憲將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》（第599章）（《條例》）附表1的法定須呈報傳染病。 衞生防護中心總監黃加慶早上接受電台訪問時，昨午已經去信給本港所有的醫生；私家醫生上報懷疑個案後，將轉由消防處的救護車送院進行隔離。他強調，早前一名武漢來港女子不適求醫但離開醫院的個案，她並無出現肺炎跡象，相信她的風險低，但承認掌握的資料不多無法追蹤。 另港九藥房總商會副理事長兼公關主任張德榮表示，口罩近日供應是較為緊張，但供應商正在東南亞抽調貨源，相信一星期內可以應市。

因應武漢不明病毒性肺炎群組個案數目上升，衞生署啟動嚴重級別應變機制。（資料圖片/ 梁鵬威攝）

政府今日（8日）刊憲將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入《預防及控制疾病條例》（第599章）（《條例》）附表1的法定須呈報傳染病。衛生署有權隔離和禁止患者離港等，拒檢疫者可被罰款5000元和監禁6個月。

衞生防護中心總監黃加慶接受港台《千禧年代》訪問時表示，香港至昨日懷疑個案累計30宗，當中13人已經出院，大部分的懷疑個案均是上呼吸道感染。

日前一名武漢來港女子不適到威爾斯親王醫院求醫，但同日離開醫院。黃加慶澄清，女子的情況並非外界所指「肺部有陰影」，她並未有出現肺炎跡象，故相信其風險屬低。衛生防護中心任由她離開？黃加慶承認，中心所掌握女子的資料不多，「中心是有嘗試尋找她，最終無法追蹤對方。」

醫管局有千張隔離病床 相信有能力應對

黃加慶稱，衞生署昨日（7日）已經就新修例送信通知本港所有私家醫生。他解釋，私家醫生若接受到病人是14日內到過武漢，出現發燒、肺炎、急性呼吸道感染的病徵，便列入「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的懷疑個案並必須上報。上報後，衞生署會安排消防處的救護車送院進行隔離。

黃加慶指出，醫管局有約1000張隔離病床，雖約六至七成已經使用，惟「我相信醫管局有能力應對。」隔離病人何時能夠出院？黃稱，當醫生評估對方所有的病徵都消退後便可以出院。

香港西醫工會會長楊超發稱，衞生署今次修例的做法是無可口非。（資料圖片）

曾提倡設「武漢診所」專門處理懷疑個案的香港西醫工會會長楊超發稱，衞生署今次修例的做法是無可口非，私家醫生會全力配合。不過，他坦言有同業已經買不到防護衣、口罩等，希望政府可以幫忙調配。



口罩缺貨 消毒用品銷量升倍

港九藥房總商會副理事長兼公關主任張德榮也表示，近日是多了市民購買口罩，「供應是變得緊張，但不是完全無貨」，他們大多主要購買外科口罩，N95則較少人買。



商會已經聯絡供應商了解情況，供應商回應指因中國的供應減少，已經抽調東南亞生產的貨品來港，一星期內便可以應市。