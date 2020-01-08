社署派1867院舍券　至去年11月436人離開計劃　逾半因離世

根據社署資料，截至去年11月30日，有逾3.4萬長者輪候護理安老宿位，津助院舍及合約院舍平均需等41個月。社署於2017年3月推出院舍券試驗計劃，在3年內分批推出共3000張院舍券。 勞工及福利局局長羅致光指，由17年計劃開始至去年11月底，累計向1,867人派出院舍券，期間共有436人離開試驗計劃，當中逾半人因離世而離開計劃。

社署於2017年3月推出院舍券試驗計劃，在3年內分批推出共3000張院舍券。（資料圖片）

試驗計劃採用「錢跟人走」的方式，為有需要院舍住宿照顧服務，及輪候護理安老宿位的長者提供額外選擇。

截至去年11月底 1,867人獲發院舍券

勞工及福利局局長羅致光今日（8日）書面回覆街工立法會議員梁耀忠質詢時指，由17年至去年11月底，累計獲發院舍券人數為1,867人，累計使用人數為1,617人。在院舍券試驗計劃下，有118間認可服務單位參加計劃。

233名長者離世而離開計劃

羅致光亦指，截至去年11月底，累計已離開院舍券試驗計劃的人數為436人，最多長者因離世而離開計劃，有233人。其他離開計劃原因包括，已有家人、家傭等照顧者或社區照顧服務（71人）、心儀的認可服務單位已滿額或沒有合適的認可服務單位（50人）、選擇輪候資助安老院宿位（27人）。

另外，社署於2016年10月推出第二階段的社區券試驗計劃，讓合資格長者因應個人需要，使用社區券選擇合適的社區照顧服務。羅致光指，截至去年11月底，累計獲發社區券人數為10,439人，共4,606人離開計劃，當中原因包括已獲安排院舍服務（2,097人）及離世（1,189人）。