10個監測站錄得空氣污染達10+嚴重水平　環保署料情況持續數日

本港今日（30日）天晴，但望出窗外只見灰濛濛一片。環境保護署表示，過去數天錄得較平常為高的空氣污染水平，預計未來數天情況仍會持續，而今、明兩日部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。 截至中午3時，16個空氣質素監測站中，有10個空氣污染「爆錶」，錄得空氣質素健康指數達10+，健康風險為嚴重級別，當中包括中西區、將軍澳、屯門及銅鑼灣等，而其餘監測站空氣質素健康指數亦達10。

環保署預測今明2天部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」水平。（資料圖片）

環保署指，本港過去數天受高污染背景氣流及晴朗炎熱天氣的持續影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。截至中午12時，有7個空氣質素監測站錄得空氣質素健康指數達9，包括中西區、荃灣等，健康風險同樣為甚高。

根據香港天文台預測，未來數天的天氣仍然大致天晴及吹輕微至和緩的西至西南風或微風，一股達強風程度的偏東氣流會在周末及下周初影響廣東沿岸。環保署預料在偏東氣流來臨前，本港的空氣污染仍會維持在較高的水平。

截至中午12時，全部16個空氣質素監測站健康風險都錄得甚高水平。（空氣質素健康指數網頁截圖）

環保署又提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。