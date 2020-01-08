【沙中線】港鐵專家指坑槽牆安全　信號系統正常列車不會高速撞牆

港鐵沙中線紅磡站工程屢揭醜聞，政府最終設獨立調查委員會徹查，聆訊今早（8日）繼續，由港鐵委聘的獨立結構工程師Mike Glover作供。他表示，石屎出現「蜂巢現象（honeycomb）」並不理想，本身可避免，並認為其成因之一為非常差劣的手工（extremely poor workmanship）。但他認為蜂巢現象已修復，無阻石屎強度。 另外，聆訊期間又關注到坑槽牆（trough wall）的安全問題。代表政府的大律師周偉倫問到，如列車正常速度撞向列車停放處的坑槽牆，牆壁會否出現問題。Glover表示，當信號系統運作正常，列車到達停放處時已沒有乘客，速度亦慢，不會「高速撞向坑槽牆」。他認為，坑槽牆沒有安全問題。

代表政府的大律師周偉倫﹙前排左﹚。（黃偉倫攝）

周偉倫今日盤問Mike Glover，先提到關於石屎出現蜂巢現象的問題。周指出，經檢查後，東西走廊月台層板底部有19%的檢查區域，其石屎出現蜂巢現象。Glover認為，出現蜂巢現象的其中一個原因，為工人非常差劣的手工（extremely poor workmanship），未達到滿意水平，形容情況本身可避免（avoidable）。

鋼筋間距過少致蜂巢現象

Glover又指，在東西走廊月台層板底部3米的位置，亦出現蜂巢現象，但觀察到其原因為石屎缺乏流動性（flowability），當中的鋼筋間距過少，密度過高，引致出現蜂巢。不過他認為，蜂巢問題修復完成後，已不再影響石屎強度。

沙中線聆訊今日續訊。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於混凝土強度的問題，政府委聘的獨立安全專家劉志宏早前表示，石屎初時確愈來愈堅固，但經過一段時間後，會漸漸出現裂痕，強度於某個時間後下降，而非增加。不過Glover則指，石屎強度增加如「拋物線」，初時會加強得快，之後趨平穩，但強調不會下降。

周偉倫又提到坑槽牆的問題。他於庭展露相片，顯示紅磡站列車停放處的坑槽牆有鋼筋螺絲帽接駁不妥當，問到如何確保該處的鋼筋接駁情況。Glover承認情況不理想，港鐵應鑿開石屎檢查。

港鐵委聘的獨立結構工程師Mike Glover（右）。（資料圖片）

早前劉志宏提到，列車停放處坑槽牆不能抵擋列車出軌的衝擊。周偉倫問到Glover，如列車以正常速度撞向坑槽牆，牆身是否可抵擋。Glover表示，列車到停放處時，已沒有乘客，而且車速慢。他續稱，列車車長不能自行轉向列車，由信號系統決定路軌、方向，信號系統正常時，不會以正常速度撞向坑槽牆。他認為，坑槽牆沒有安全問題。