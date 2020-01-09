【武漢肺炎】高鐵西九站人手為武漢旅客探熱　聶德權到場視察

政府因應武漢的不明肺炎個案，自1月6晚起額外以手提式紅外線測溫儀，為西九高鐵站每日兩班途經武漢的列車乘客測體溫。 新措施推出三日，政制及內地事務局局長聶德權今日（9日）到西九龍站乘高鐵前往廣州，出發前他先視察西九站的防疫工作，並感謝各人緊守崗位，保障市民與旅客的健康。

政制及內地事務局局長聶德權今日乘高鐵訪問廣州，出發前特地於高鐵西九龍站出入境口岸，視察就武漢市出現肺炎病例群組個案所採取的防控措施。 聶德權首先到達西九龍站香港口岸區，視察因應最新情況而採取的健康監察和衞生措施。他指，欣悉衞生當局已針對源頭加強防控工作，為每日兩班經武漢市到香港的高鐵列車上的入境旅客額外以手提式紅外線溫測儀檢查體溫，以期及早發現懷疑個案並作出跟進。衞生防護中心亦已增派人手，加強為其他入境旅客作體溫監測，並於站內入境大堂增設衞生站，向旅客派發健康資訊單張。

聶德權亦到票務大堂與香港鐵路有限公司的職員交談，了解他們的防控工作。他得悉鐵路公司已就近日的情況，加強車站和由武漢市抵港的高鐵列車的清潔和消毒，並增設消毒設施給旅客使用。 聶德權感謝各單位的人員緊守崗位，積極加強防控工作，保障市民和旅客的健康。 ​

至於在內地的香港市民，聶德權稱港府駐北京辦事處、四個駐內地經濟貿易辦事處和11個聯絡處，已把有關的健康資訊和最新資料上載其網頁和官方微信賬號，讓他們能更易掌握相關信息。 聶強調政府各部門和機構會嚴陣以待，就病毒的最新發展迅速應變，並會以公開透明的方式向市民公布最新和正確的資訊。

他呼籲市民不論在本地或在香港以外，應時刻保持個人、食物和環境衞生，加強個人及環境衞生措施。衞生防護中心已就事件設立專題網頁（www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html），提供相關資訊及健康建議。