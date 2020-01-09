【冬季流感】14醫院內科病床爆棚　明愛醫院佔用率連日稱冠

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醫院管理局公布昨日（8日）服務使用數據，到急症室的求診人次達5,794人，經急症室入內科人次達1021，較前日稍為回落。明愛醫院的內科病床佔用率再居首位，達132%。博愛醫院及伊利沙伯醫院緊隨其後，佔用率分別達126%及122%。

今日（9日）下午4時45分，聯合醫院及律敦治醫院急症室的輪候時間超過4小時，較其他醫院長。

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醫管局公布昨日公立醫院服務使用數據，全日急症室首次求診人次為5,794人，比前天下降525人次。昨日經急症室入內科人次達1,021，數字仍然高企。昨天內科病床整體佔用率為112%，全港有14間醫院爆滿，當中明愛醫院繼續稱冠，佔用率達132%；博愛醫院及伊利沙伯醫院緊隨其後，分別達126%及122%。兒科病床則未有超過100%佔用率。

昨日急症室首次求診人次為5,794人，經急症室入內科人次達1,021。（資料圖片／香港01記者攝）

今日（9日）下午4時45分，聯合醫院及律敦治醫院急症室的輪候時間超過4小時，較其他醫院長。

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（香港01製圖）

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