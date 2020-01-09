【冬季流感】本港踏流感高峰期　本周首4天23宗爆發較前兩周多4倍

衞生署衞生防護中心今日(9日）公佈，本港已經踏入2019/20年冬季流感高峰期。署方表示，本港季節性流感活躍程度在上周繼續上升，過去一星期，甲型及乙型季節性流感病毒陽性百分比達10.09%，高於基線水平；而因流感入住公立醫院的比率同時增至0.40，同樣高於基線水平。 在過去兩星期，衞生防護中心共錄得4宗院舍或學校流感樣疾病爆發個案；而本周首4天已錄得23宗爆發個案。 署方提醒社會各界提高警覺，做好個人保護措施，盡快接種流感疫苗，以及時刻注重個人、手部和環境衞生。

過去兩星期流感病毒主要為甲型H1及H3

衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，甲型及乙型季節性流感病毒陽性百分比，由去年12月中逐步上升到截至今年1月4日一星期的10.09%，高於9.21%的基線水平。過去兩星期，流行的流感病毒主要為甲型（H1）流感（約佔66.3%）及甲型（H3）流感（約佔30.4%），而乙型流感病毒的陽性檢測數目則很少。而主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，在過去一星期已增至0.40，高於0.25的基線水平。

在過去兩星期，衞生防護中心共錄得4宗院舍或學校流感樣疾病爆發個案，一共涉及15人；而本周首4天已錄得23宗爆發個案，涉及95人。上述爆發個案有9宗在小學、7宗在幼稚園或幼兒中心、5宗在安老院舍、2宗殘疾人士院舍、2宗中學、1宗留宿幼兒中心和1宗在醫院發生。

流感疫苗抗原與H3流感病毒不類似

衞生防護中心公共衞生化驗服務處的流感病毒抗原分析結果顯示，在2019年11月下旬至12月期間，檢測到的絕大部分甲型（H1）流感病毒及全部乙型流感病毒均與2019/20年北半球流感疫苗的病毒株類似。然而，甲型（H3）流感病毒與疫苗的病毒株在抗原上有所不類似。

署方補充，本地普遍使用的四價疫苗能對四種流感病毒提供保護力，包括甲型（H1）流感、甲型（H3）流感 、乙型流感（維多利亞系）及乙型流感（山型系）。縱使流感疫苗對其中一種病毒株的效能稍遜，仍然會對其餘的流感病毒提供保護力。此外，疫苗對不類似的病毒株有一定程度交互保護，可減低疾病的嚴重程度及其併發症，特別對兒童、長者及長期病患等高危人士。

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衞生防護中心表示，會向醫生、醫院、院舍和學校發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。為預防流感在校園傳播，學校亦要採取額外措施，主動每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。學童如發燒，不論有否呼吸道病徵都不應回校。學校應建議他們求診及避免上學，直至退燒後兩日。

衞生署：外遊時到受流感影響地區 可考慮佩戴外科口罩

至於香港以外的地區，北半球溫帶地區的流感活躍程度持續增加。美國、加拿大、歐洲、英國、日本、內地、澳門及台灣均已進入冬季流感季節。發言人特別提醒農曆新年前往外地旅遊的人士，在出發前需特別留意目的地的流感情況，並須注意由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，故未有接種今季流感疫苗的六個月或以上人士，應盡早接種流感疫苗，加強個人保護。此外，到訪受流感影響地區時亦應做好個人保護措施，注意個人衞生，於人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方可考慮佩戴外科口罩。

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