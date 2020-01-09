護理集團開辦高端安老院　設電影院書法室　月費最低索價兩萬

本港人口持續老化，不少長者更是認知障礙症的患者，本港有護老集團開辦高端認知障礙安老院舍，院舍房間有逾七成為單人房，院內設電影院、書法室、物理治療室等，入住費用為每月為19,000元至43,000元不等。 另外，院舍亦已預留兩間房間可用作隔離房，一旦爆發傳染病，可安排院友入住。

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根據香港認知障礙症協會資料，本港每10名70歲或以上長者便有一名確診認知障礙症。認知障礙安老院舍松齡樂軒於3星期前正式申請入住。

認知障礙安老院舍位於石硤尾，提供102張床位，97間房，當中逾七成為單人房，其餘有雙人房、三人房、四人房。每月費用為19,000元至43,000元，照顧人手比例較為甲一級人手規定多一倍。申請資格方面，年滿65歲或以上長者可申請入住，而未滿65歲人士則需先經過院舍評估。

院舍有模擬社區空間、文化藝術空間及長者活力空間，設有電影院、書法室、玩具圖書館、理髪室 、物理治療室等；而模擬社區空間，則模擬60年代社區設施，包括懷舊餐廳 、懷舊街、 巴士站 、士多店、運動公園、 室內花園。松齡樂軒副院長方廷鋒期望，藉以此提升長者對院舍的安全感及歸屬感。

預留空間為隔離房 以應付爆發傳染病

另外，松齡樂軒院長黎雅紀亦指，院舍預留兩間房間為隔離房，一旦爆發傳染病，可安排院友入住。