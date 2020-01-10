【武漢肺炎】何栢良：中國應展大國風範　公開基因圖譜　

湖北省武漢市爆發不明原因肺炎，至本月5日當地有59宗病例。內地專家組昨日（9日）公布，武漢不明原因肺炎的病原體初步判定為新型冠狀病毒。 香港大學醫學院公共衞生學院教授潘烈文今日（10日）在港台節目《千禧年代》中表示，本港現可就不同冠狀病毒進行測試，但需時約一天才能判斷是否為懷疑個案；若知悉病毒的基因圖譜，兩至三小時便可得出初步結果。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問時稱，中國身為大國，應有大國風範及軟實力，「要畀人睇到透明度同對外溝通情況，係咪同2003年沙士唔同咗好多。」

香港大學醫學院公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片／朱韻斐攝）

潘烈文表示，知悉病毒為冠狀病毒後，可就不同冠狀病毒進行測試，但需時約一天才能判斷是否為懷疑個案，若知悉病毒的基因圖譜，則可進行針對性的測試，兩至三小時便可得出初步結果。但他亦指，並無國際準則要求公布基因圖譜，而基因圖譜是否準確亦需時印證。

潘亦指，現時不明肺炎個案均在武漢，已知個案均在12月發病，且沒有證據顯示有醫院爆發不明肺炎，故「睇唔到人同人之間有好強嘅傳播。」惟他亦指，現時未能完全排除病毒可人傳人。

59個案尚無死亡 反映病毒毒性較輕微

潘烈文亦指，在現時59個個案中，尚無死亡個案，反映病毒毒性比較輕微，未如沙士一樣嚴重，而現有治療已經可以對病人有顯著幫助。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

何栢良表示，病毒追蹤工作非常重要，因為病毒來源仍然未處理，致病野味可能會供應至全國其他市場。「如果唔斷病毒傳播鏈，唔做好街市衞生，病毒可能會再來。」他又提醒，市民在農曆新年前往內地時需要注意衞生，到人多擠迫的地方戴上口罩，並隨身帶火酒搓手液。

應公開病毒基因圖譜 對國際社會展示文宣

被問及說服內地公開基因圖譜的理由，何栢良稱，中國身為大國，應有大國風範及軟實力，對國際社會展示文宣，「要畀人睇到透明度同對外溝通情況，係咪同2003年不同咗好多。」

香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港大學微生物學系講座教授袁國勇在《在晴朗的一天出發》稱，本港在2003年經歷過沙士，2012年又曾爆發中東呼吸綜合症，「有好多醫病數據」 ，準備工作比當年做得明顯較佳，出現大規模感染機會較小。他表示，如本港出現武漢不明肺炎病例，治療方法將會「同沙士向同一方向走」，使用蛋白酶抑制劑。

袁國勇：蝙蝠有病毒都唔會病 易成帶菌者

袁國勇相信，新型冠狀病毒與沙士及中東呼吸綜合症屬於同一基因族譜，源頭來自蝙蝠。他解釋，蝙蝠的免疫系統不同於其他哺乳類動物，「有病毒都唔會病」，容易成為細菌點床，感染其他動物。蝙蝠以成千上萬隻聚居，糞便會交叉感染，而且能飛行長達30公里，容易將病毒傳播至其他地方。

袁國勇表示，香港大學醫學院在可多方面與內地當局合作，例如研究抗病毒藥物及疫苗，但他最希望協助研究致病機理，找出新型冠狀病毒與沙士致病情況的分別。