關愛基金通過撥款4600萬　翻新港鐵策誠軒成過渡性房屋

房協與港鐵去年已宣布將港鐵大埔滘員工宿舍「策誠軒」部份單位，翻新成過渡性房屋，房協已與港鐵達成共識。由於50億元的過渡性房屋基金至今仍未交上立法會財委會申請撥款，運輸及房屋局建議由關愛基金撥款翻新策誠軒。 關愛基金專責小組今天（10日）開會，通過向扶貧委員會申請4,600萬元撥款，有委員表明安排應只屬墊支，過渡性房屋基金獲批後，可以退回款項予關愛基金。

「策誠軒」背山面海，住戶可享開揚海景。（資料圖片 / 李澤彤攝）

最快第三季入伙

關愛基金專責小組成員、社區組織協會幹事施麗珊形容由關愛基金撥款屬無奈的決定，最好是運用政府50億元的過渡性房屋基金，她又希望能延長計劃的租期。她引述政府代表稱，未來會與港鐵商討租期，亦會思考未來在過渡性房屋基金獲撥款後，如何處理已批出的關愛基金。

另一名成員、工聯會鄧家彪就引述運房局官員表示，指有關計劃5年期限過後，只要港鐵不將土地改劃其他用途，建築物料會繼續用作社會房屋，毋須擔心有變相用公帑補貼港鐵的問題。款項未來會交去扶貧委員會，有待通過。

房協早前與港鐵達成協議，以象徵式收費租用策誠軒作過渡性房屋，為期五年。翻新工程由房協負責，料今年第二季進行，最快第三季入伙，提供160個單位供三至六人家庭租住，約710人受惠；若全部252個單位翻新作過渡性房屋，則可惠及約1,120人。