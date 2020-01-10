【冬季流感】5天內33宗學校或院舍爆發流感　146人受影響

衞生署衞生防護中心昨天（9日）公布，本港已經進入了冬季流感季節。衞生署資料顯示，在1月5日至1月9日期間，共有9宗嚴重流感個案，當中7人屬於甲型（H1）流感。而在這5天內，已有33宗學校或院舍爆發流感的個案，比起前一周只有3宗個案，數目急劇上升，當中包括12宗是幼稚園、11宗是小學、2宗是中學，所有個案共影響146人。

本港已進入流感季節，公立醫院的服務量亦增加。 （資料圖片）

1宗嚴重流感患者死亡

在1月5日至1月9日期間，共有9宗嚴重流感個案，當中7人屬於甲型（H1）流感；而9人中有1人死亡，是65歲的長者。

在這5天內，已有33宗學校或院舍爆發流感的個案，當中12宗是幼稚園、11宗是小學、2宗是中學；而安老院舍及殘疾人士院舍亦分別有4宗及2宗爆發，也有2宗屬於其他類別。33宗個案合共涉及146人。

另外，醫院管理局公布昨天（9日）的服務使用數據，到急症室求診的人次有5,725人，比前天略減69人，而轉入內科就有948人次。昨天內科病床佔用率整體是109%，當中以明愛醫院的132%排名最高，而昨天整體科病床佔用率是76%。

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