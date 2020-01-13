【海外醫生】7名新海外醫生獲批有限度註冊　現有22人於公院服務

醫院管理局發言人今日（13日）表示已接獲香港醫務委員會通知，確認批准9名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中7人是新的申請，另外兩人屬續期申請。9名醫生將於麻醉科、家庭醫學、內科、婦產科、放射科及外科服務。 醫管局又透露，現時共有22名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作。

醫管局發言人今日表示，已接獲香港醫務委員會通知，確認批准9名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中7名是新的申請，另外兩名屬續期申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量。該9名醫生將於麻醉科、家庭醫學、內科、婦產科、放射科及外科服務。



發言人指，招聘非本地培訓醫生的工作將持續進行，醫管局會安排符合資格的申請者由有關臨床部門進行面試。醫管局將為適合聘用的申請者，按他們可以到港履任的時間，向香港醫務委員會提交有限度執業註冊申請。



現時共有22名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、兒科、放射科及外科，以紓緩前線醫生的工作量。



醫管局自去年4月開始，已將招聘非本地培訓醫生為駐院醫生的範圍擴展至所有專科，及在8個專科醫生流失情況較為嚴峻的專科（麻醉科、解剖病理學、心胸肺外科、耳鼻喉科、婦產科、眼科、放射科及核子醫學科），招聘已獲取專科資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生。