政府擬修例針對「起底」行為　研賦予私隱專員刑事調查及檢控權

反修例風波以來，「起底」問題備受關注，個人資料私隱專員公署自去年6月14日至今共接獲及發現超過4,700宗相關投訴及查詢個案，當中逾1,400宗交由警方調查。截至2019年12月31日，有40宗涉違禁制令的個案，由公署轉介律政司跟進；一共有8人因涉嫌違反《私隱條例》第64條，被警方拘捕。 政制及內地事務局現正研究修訂《私隱條例》，考慮透過修改條文，針對與「起底」有關的行為，並賦予私隱專員法定權力，要求社交平台或網站移除涉及「起底」的內容，以賦予專員刑事調查及提出檢控權力等，有關建議將由立法會政制事務委員會討論。

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另研擴闊「個人資料」定義

據政制及內地事務局，政府現正研究如何修訂《私隱條例》以便更有效遏止「起底」行為，其中的考慮方向包括：考慮修訂條文，以更針對性地處理與「起底」有關的行為、賦予專員法定權力要求社交平台或網站移除涉及「起底」的內容，以及賦予專員刑事調查及提出檢控的權力等。

另外，檢討修例的討論範圍涵蓋「強制資料外洩通報機制」中的通報門檻、時限、方式，以及資料保留時限等。其中就公署的懲處權力，當局正研究引入直接行政罰款措施。另外提出擬擴闊「個人資料」的定義，除了現時涵蓋的「已識辨身分」資料外，加強至「可識辨身分」的資料。當局指，在聽取委員會的意見後，會與公署進一步深入研究具體修例建議，並會適時諮詢相關持份者。

40宗涉違禁制令轉介予律政司

據政制及內地事務局，個人資料私隱專員公署自去年6月14日至今共接獲及主動發現超過4,700宗相關投訴及查詢個案，當中逾1,400 宗已交予警方進一步調查。被「起底」人士遍及不同意見取向的人士和各行各業，包括警務人員及其家屬、政府官員及公職人員、曾表態支持或反對政府或警方的人士等。

截至2019年12月31日，公署超過140次去信予相關網站、網上社交平台或討論區的營運商，要求移除超過2,500條連結，其中接近70%已被移除；一共有8人因涉嫌違反該條文被警方拘捕。就律政司於10月25日為禁止「起底」警務人員及其家屬資料取得的法庭禁制令，截至12月31日，公署共將40宗涉違令個案轉介予律政司跟進。