美心外判公司因約滿裁廠房所有散工 美心：不評論市場傳聞

反修例風波持續不斷，美心屢成被針對目標。網上流傳美心位於大埔的西餅廠房近日裁減所有長期散工，被質疑與美心經營不善有關。《香港01》記者曾向美心集團查詢，美心只回應不評論市場傳聞。據了解，涉事公司為外判，因合約期滿故停止請散工。

網上盛傳大埔廠房自本月11日裁減所有散工。（Facebook專頁「家明」的截圖）

近日，網上盛傳美心大埔廠房「大裁員」，由本月11日起，開始裁減所有長期散工。Facebook 專頁「家明」於社交平台引述消息人士透露，裁減所有長期散工代表分店銷量受到重大影響，生產多於銷售，故需節省部分每日營運開支。

《香港01》曾向美心集團查詢，美心只表示不評論市場傳聞。據了解，涉事公司為美心外判公司，與美心並無關係，合約近期己滿，然而有關裁員行動，非美心決定。

美心在反修例運動中屢成被針對對象。（資料圖片／盧君朗攝）

美心集團在反修例風波中，屢成示威者針對的目標，旗下的食肆多次被破壞。而矛頭便是創辦人長女伍淑清，她多次發表撐警言論，又批評香港的國民教育失敗，年青人被社交媒體「洗腦」，故要放棄香港的年青人。

↓↓美心集團店舖及食肆受到滋擾及破壞情況↓↓