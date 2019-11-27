【逃犯條例】美心長女伍淑清　入選央視「感動中國2019年」

美心集團創辦人長女伍淑清，在反修例活動期間多次發言，表示學生「腦袋後面有人控制」，又指一小撮示威者的意見不代表750萬人意見，更稱「會放棄這些年輕人」。 《中央電視台》近期舉行「感動中國2019年度人物評選」，伍淑清成為香港唯一候選人。

21候選單位 暫位列四川森林消防員之後

「感動中國2019年度人物評選」共有21個候選單位，包括自費在鄉村教學的葉連平、研究敦煌石窟的學者樊錦詩，亦有中國女排、四川森林消防員等團體單位。

截至27日下午5時半，伍淑清得到超過34萬票，僅次於四川森林消防員的99萬多票排第二位。

美心集團創辦人長女伍淑清，曾在反修例風波之中多次發言。（資料圖片）

「感動中國」網頁介紹，伍淑清是全國工商聯副主席、香港企業家，一家人愛國愛港，改革開放之初，伍家父女北上創業，創辦了北京航空食品有限公司。

介紹文章又表示：「修例風波以來，她嚴辭阻止亂港份子發起的學生罷課，成為亂港份子的眼中釘、肉中刺，他們放言要聲討、抵制伍淑清及美心集團。2019年9月，伍淑清現身瑞士日內瓦聯合國人權理事會例會，向世界說出真實的香港。」

9月稱罷課學生「腦袋已經後面有人控制」

伍淑清在9月接受《中央電視台》專訪，稱學生罷課背後有推手，「他們腦袋已經後面有人控制」，又認為香港有很多老師和學生都沒有理解近代中國歷史。

她在專訪中稱學生現在「有一個後面的壓力」，「外面通過媒體、社交媒體去影響學生」，又指每個地方學生搞小組，「這小組後面受人家牽制，你不聽話我到你家裡影響你」。又表示中華基金中學學生發動罷課當日，校外有100個「說是家長、校友」的人站崗，鼓勵學生罷課，「我覺得他們是假的校友」，家長也是假的，又指「他們動員媒體來拍照」。

伍淑清又表示，香港媒體「現在都是人家的媒體」，又稱後面稿黑手的人都要抹黑香港和警察。

伍淑清言論引起示威者不滿，衣發起罷食美心等行動↓

10月主張國民教育 11月指會放棄年輕人

之後，伍淑清在10月初接受《中新社》專訪，認為香港需要做國民教育，又認為香港的教育出了問題，稱學校應該從小培養學生認識自己的國家。

此外，她在11月2日接受《環球時報》專訪，再次表示年輕人被社交媒體「洗腦」，稱「會放棄這些年輕人」，又斥香港特區政府部分公務員團隊「不懂得處理危機，既沒有能力，也沒有經驗」。