工人涉性侵3網友案　陪審團退庭商議2小時　裁被告強姦等3罪成

地盤散工在社交媒體認識3名女子，並涉在不足一個月內，在不同地方的後樓梯，先後把3女強姦、企圖強姦，及與只得12歲的女童非法性交。地盤散工否認強姦等4罪受審，全男班陪審團經約兩小時的退庭商議，今(14日)大比數裁定被告強姦、企圖強姦、與13歲以下女童非法性交三罪罪成。法官把判刑押後至2月18日，期間索取三名事主的創傷報告，以及被告的精神和心理報告。

被告黃子軒，24歲，否認強姦、企圖強姦、與未成年少女發生性為、及刑事恐嚇等4項罪名。(資料圖片)

3案均在後樓梯發生

被告黃子軒，24歲，原被控強姦、企圖強姦、與13歲以下女童非法性交和刑事恐嚇4項罪名，他今被裁定首3項控罪罪成。該三罪指他於2018年9月23至10月10日期間，分別強姦16歲X、與12歲的事主Y非法性交，及企圖強姦23歲的Z，3案均在不同大廈的後樓梯發生。此外，他又涉在同年10月13日刑事恐嚇Y。但該罪則被裁定罪名不成立。庭上透露，被告共有兩項搶劫案底。

威脅要撕爛X褲子

案情指，被告於2018年先後透過Facebook，結織三名事主。於同年9月23日早上，事主X和朋友爭吵後，前往屯門和被告見面。被告把X帶到屯門兆麟苑貴麟閣某層的梯間，期間威脅會撕爛X的褲子，以及叫朋友捉X入屋，最終把X強姦。X事後把事件告知朋友，事件轉輾報警。

事主Y案發時12歲

至於12歲的事主Y，她和被告認識後，迅即成為情侶。於2018年10月6日，Y到屯門和被告首次見面。被告帶她到兆麟苑寶麟閣的後樓梯，戴上安全套和Y性交。

威嚇要扯爛Z的底褲

而Z則早前供稱，在Facebook認識被告後，曾相約外出，但自前年8月起未有再聯絡。於2018年10月10日凌晨，Z答應一名女網友Tracy一同食早餐，並相約在Z居住大廈的樓層見面。惟Tracy未有出現，被告卻把Z扯入後樓梯。被告把Z的內褲，脫至膝頭位置，聲言：「你唔好郁呀，再郁，扯爛你條底褲。」被告又企圖強姦她，惟Z趁失平衝而成功逃脫。

Z數天後看到被告在網上賣玩具，叫舊男友在Facebook開設一帳戶，約被告交收。而被告在交收地點出現後，Z向陪同的警員點出被告，被告因此被捕。

案件編號：HCCC271/2019