食衛局拒交代海外醫生在港專科培訓數字　議員憂削本地醫生名額

公營醫療系統的人手不足問題持續，港府視引入海外醫生為短期解決方案，香港醫學專科學院（醫專）早前亦公布，轄下已有9間專科學院同意讓資歷較淺的海外醫生在香港接受專科培訓。 有立法會議員關注新措施會否令本港醫生的受訓機會減少，向食物及衞生局提出查詢，促政府公開醫專過往的培訓名額有幾多，海外醫生曾於本港受專科培訓的數目等資料，惟食衜局的回覆一概未有回應有關醫專的培訓名額等問題，僅重申醫專內部正商討執行細節。

港府期望短期內可透過引入海外醫生，紓緩本地醫生人手不足問題。（資料圖片／余俊亮攝）

醫專9間專科學院同意，可讓剛畢業或未取得專科中期試的海外新醫生在本港接受專科培訓，醫專主席劉澤星透露，已同意的學院包括兒科、內科、急症科和家庭醫學科，但原則是本地醫生可優先獲培訓。醫專公布新措施以來，一直未有公開各學院過往的培訓名額，僅稱名額每年浮動，需視乎政府的醫療人力推算以決定培訓名額。

食衞局答非所問 問是否知悉醫專數字 只願答醫管局數據

立法會議員麥美娟向食衞局提問相關事宜，要求當局披露是否知悉醫專過往的培訓名額、過往有幾多海外醫生曾經在港接受專科培訓、有無曾因培訓海外醫生而削減為本地醫生提供的名額等，但食衞局局長陳肇始書面答覆時，一概避答涉及醫專培訓名額的問題，只表示「醫管局並沒有因為要培訓非本地醫生而削減培訓本地醫生的名額。」

議員的提問列明，要求當局透露所知的醫專培訓名額數目，惟局長回覆僅將醫管局現時聘用的海外醫生數目「搬字過紙」，唯一有提及「醫專」的答覆，是重覆醫管局一個月前的回應：「醫管局一直與醫專及香港醫務委員會等持分者進行磋商，讓有限度註冊的非本地培訓醫生在港工作期間繼續接受專科培訓。」

議員麥美娟關注醫專讓海外醫生受訓，會否削減本港醫生的機會，向食衞局提查詢。（資料圖片）

食衞局遠赴英國及澳洲宣傳 海外醫生數目過去一年增12人

港府去年加強到海外宣傳，務求吸引海外醫生來港服務。截至去年底，醫管局共有22名有限度註冊醫生在公立醫院工作，其中副顧問醫生級別，由2015年、2016年及2017年的0人，增加至去年的4人；駐院醫生數目則較2018年的9人「翻倍」，達18人，即合共22名有限度註冊醫生加入醫管局。他們分別在麻醉科、急症科、心胸肺外科、家庭醫學、內科、神經外科、兒科、病理學科、放射科及外科等人手短缺的部門工作。

食衞局稱，並非全部有限度註冊醫生的申請均獲批核，以2018/19年度為例，醫管局一共接獲154宗有限度註冊申請，其中30名申請者被評定為符合要求，並由有關臨床部門進行面試後認為適合聘用。其餘的124名申請者當中，118名申請者經審視後未能符合要求，6名申請者則因個人理由取消申請。