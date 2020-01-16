【紓困措施】政府研劏房租管　業主憂回報大減或寧丟空單位不放租

本港樓價高企，房屋問題備受關注，港府擬推「劏房」租務管制。全港關注劏房平台成員賴建國今日（16）出席港台節目《千禧年代》時，形容社會對措施「望穿秋水」，擔心政府難界定何為「劏房」，建議政府試行自願管制，為業主裝修，改善劏房環境，再指定業主在一定年期內以合理租金出租單位。 而香港業主會會長佘慶雲則表明反對租管，認為只針對劏房，對劏房業主及租戶不公平，更有機會令業主寧弄空單位不出租，致供求失衡。

本港樓價高企，房屋問題備受關注，劏房在港十分普遍。（資料圖片）

佘慶雲直言反對租管，認為只針對劏房，對劏房業主及租戶不公平，違反自由經濟原則。他又說，現時劏房多包括獨立廁所，每間裝修費涉8至12萬元，若實施租管或出現劏房租金回報太低，導致業主或寧願丟空單位或不再劏房，令租務市場供應減少。

全港關注劏房平台：憂難界定「劏房」 促先提供現金津貼

賴建國則形容社會對措施已「望穿秋水」，認為業主丟空單位亦有成本，估計政府實施租金管制未必會令供應減少，反而擔心政府只停留在研究階段而不會實行。他直言關注政府如何界定「劏房」，若以租金或單位大小來定義劏房，業主可作調整避過租管，租戶未必受惠。

賴建國建議，可考慮以樓齡等業主難作變更的因素界定「劏房」，又或推自願試行計劃，若業主自願受管制，政府可出資協助維修，但業主需在指定年期內將單位租予特定組群，並設「退場機制」，讓自願受規管的業主單位將來可回歸市場。

政府另提出為非公屋、非綜援低收入住戶提供現金津貼，佘慶雲表示不反對政府提供租金津貼，直言有津貼租客可準時交租。賴建國亦認為，租管細節及實行需時研究，認同可先提供津貼，他解釋，關愛基金早前提供的生活津貼相當於租津，調查發現領取該筆津貼的住戶沒被額外加租，料租津不一定會引致加租。